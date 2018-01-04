Собчак рассказала о новогоднем сюрпризе

Ксения Собчак настроилась на активную борьбу в предвыборной гонке и вообще уверена, что 2018 год станет для нее особым. Ожидания звезды оправдались в первые же дни января. Как сообщила Собчак, 2 января ее семью экстренно эвакуировали.

Об инциденте Ксения сообщила в своем микроблоге в Insta: «Подозреваю, что год будет полным сюрпризов! Они начались уже с первого дня! Какой-то прекрасный человек (видимо, имеющий доступ к моим личным данным) сообщил, что моя квартира заминирована. Второго числа ведь так приятно, когда дом эвакуируют, а к тебе приходит милиционер с собакой. По факту звонка заведено уголовное дело. И это только начало:)».

Реакция подписчиков была неоднозначной: «Ксюха, зачем тебе эта политика? Ну была ведущей и будь. Зачем?», «Может, это она сама и все задумала, надо же пропиариться. Чем больше она будет возмущаться действиями президента и вообще порядками в России, тем больше получит денег от американцев. Вот и старается, а мозгов-то маловато», «Как мог произойти такой инцидент на территории дома, в котором расположена квартира, где Вы сейчас проживаете?»

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