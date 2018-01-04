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Ирина Роднина посмеялась над «Новогодними огоньками»


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Критика новогодних телешоу федеральных каналов не утихает. Более того, замечен очередной всплеск. Многие известные колумнисты и блогеры иронично называют новогодние программы «ночью живых мертвецов», не выдержала даже трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Активная критика новогодних программ началась в прошлом году. Многие зрители убедительно просили Константина Эрнста изменить формат праздничных шоу и отказаться от участия Аллы Пугачевой. Публика была услышана - на этот раз Примадонна исполнила лишь одну песню в праздничном эфире.

Но критика не утихает. «Мне нравились бы новогодние огоньки, если бы не Пугачева, Галкин, Басков, Киркоров, звезды 80-х, звезды 90-х, все это гребаное дежавю, которое переживает страна из года в год. Это примерно как я бы сейчас выехала на лед», — написала знаменитая фигуристка Ирина Роднина в своем Twitter.

Тем временем продюсер Максим Фадеев, активно ратовавший за изменения, поинтересовался у подписчиков в Insta, заметили ли они изменения в новогодних программах. Неожиданно на вопрос Фадеева ответила сама Пугачева: «Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на Бали? Не «мути», не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь. Говорю тебе это из любви к тебе и твоему творчеству. Ты гений. Занимайся своим делом. Это у тебя круто получается. С Новым годом! Пугачева Алла».

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Пугачева ответила на критику новогодних шоу. Примадонне это нравится.​

Пугачева собрала бывших мужей в замке. Примадонна снова развлекается с Лаймой Вайкуле.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 04.01.2018 Теги: Ирина Роднина

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