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Эрнста просят изменить новогоднее телевидение


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Последние несколько лет новогодние программы федеральных каналов не вызывают особого интереса у публики. И дискуссия по этому поводу ведется достаточно давно. Но теперь активисты решили прибегнуть к серьезным мерам - на платформе Change.org появилась петиция к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

Создатель петиции Вадим Манукян обратился к Эрнсту с убедительной просьбой пересмотреть привычный формат новогодних программ.

«Новогоднее телевидение нужно в корне менять!» - подчеркивает мужчина.

«То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!» - пишет Манукян.

Сегодня, 10 января, петиция собрала около 100 тысяч подписей. Тем временем на призыв отреагировал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. «У ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть», - цитирует RT чиновника.

Ранее мы писали:

Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует. 

Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.​

Пугачева показала откровенный снимок. Алла Борисовна становится мегазвездой Instagram.



13 Не нравится 18 Нравится 10.01.2017 Теги: Новогодняя ночь телевидение

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Лучшие комментарии

  • НОВОСТЬ ИвановО
    Убрать не только Пукачеву но и всю её семью, уже натоели, все одно итоже неужели у нас в течение года небыло открытий в течение года, которых можно увидеть в Новый год! Такое впечатление что все каналы по стойке смирно или в губоком поклоне ждут Пугачеву А.Б. а уж она решит кто будет выступать на новом году. И тогда клан на все каналы! Тогда работникам каналов не надо и думать! А зачем они там пускай идут улицы чистить если не хотят работать!
    		 10.01.17 13:04
         
    26
         
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  • babai
    Достали эти "примадоны ,мэтры,короли,царицы,золотые голоса" вместе сКВНом и комедиклубами М и Ж
    		 10.01.17 13:49
         
    25
         
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  • ромашка Пермь
    Как они все надоели: басковы, киркоровы, повалийки и иже с ними. Ведущие- отстой полный. Пришлось всю ночь метаться между ТВЦ и МИР. Худшее новогоднее телевидение за мои 65 лет. Ау, победители программ "Голос", где вы?
    		 10.01.17 18:45
         
    9
         
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  • анатолий
    уже тошнит от них всех..
    		 10.01.17 20:12
         
    6
         
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  • Оксана Волгоград
    Просто омерзительно видеть из раза в раз их семейство! Ощущение ,что смотрим не федеральный канал ,а их личное хоум- видео. Куда не плюнь.. А ж тошнит от всей группки "всея руси"..
    		 10.01.17 21:37
         
    5
         
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