Эрнста просят изменить новогоднее телевидение

Последние несколько лет новогодние программы федеральных каналов не вызывают особого интереса у публики. И дискуссия по этому поводу ведется достаточно давно. Но теперь активисты решили прибегнуть к серьезным мерам - на платформе Change.org появилась петиция к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

Создатель петиции Вадим Манукян обратился к Эрнсту с убедительной просьбой пересмотреть привычный формат новогодних программ.

«Новогоднее телевидение нужно в корне менять!» - подчеркивает мужчина.

«То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!» - пишет Манукян.

Сегодня, 10 января, петиция собрала около 100 тысяч подписей. Тем временем на призыв отреагировал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. «У ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть», - цитирует RT чиновника.

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