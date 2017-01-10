Эрнста просят изменить новогоднее телевидение
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Последние несколько лет новогодние программы федеральных каналов не вызывают особого интереса у публики. И дискуссия по этому поводу ведется достаточно давно. Но теперь активисты решили прибегнуть к серьезным мерам - на платформе Change.org появилась петиция к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.
Создатель петиции Вадим Манукян обратился к Эрнсту с убедительной просьбой пересмотреть привычный формат новогодних программ.
«Новогоднее телевидение нужно в корне менять!» - подчеркивает мужчина.
«То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!» - пишет Манукян.
Сегодня, 10 января, петиция собрала около 100 тысяч подписей. Тем временем на призыв отреагировал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. «У ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть», - цитирует RT чиновника.
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Обсуждение 15
Лучшие комментарии
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НОВОСТЬ ИвановОУбрать не только Пукачеву но и всю её семью, уже натоели, все одно итоже неужели у нас в течение года небыло открытий в течение года, которых можно увидеть в Новый год! Такое впечатление что все каналы по стойке смирно или в губоком поклоне ждут Пугачеву А.Б. а уж она решит кто будет выступать на новом году. И тогда клан на все каналы! Тогда работникам каналов не надо и думать! А зачем они там пускай идут улицы чистить если не хотят работать!
10.01.17 13:04 Контекст комментария
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babaiДостали эти "примадоны ,мэтры,короли,царицы,золотые голоса" вместе сКВНом и комедиклубами М и Ж
10.01.17 13:49 Контекст комментария
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ромашка ПермьКак они все надоели: басковы, киркоровы, повалийки и иже с ними. Ведущие- отстой полный. Пришлось всю ночь метаться между ТВЦ и МИР. Худшее новогоднее телевидение за мои 65 лет. Ау, победители программ "Голос", где вы?
10.01.17 18:45 Контекст комментария
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анатолийуже тошнит от них всех..
10.01.17 20:12 Контекст комментария
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Оксана ВолгоградПросто омерзительно видеть из раза в раз их семейство! Ощущение ,что смотрим не федеральный канал ,а их личное хоум- видео. Куда не плюнь.. А ж тошнит от всей группки "всея руси"..
10.01.17 21:37 Контекст комментария
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Галакогда-то Пугачева сказала Гурченко: "Вечная вы наша". Вот теперь Пугачевой такое надо сказать, везде она, да еще и выбирает кто должен на ее фоне смотреться. Видать дела у них плохи, раз Галкин придумывает себе разные передачи. Я лично все не смотрела, так что кто пишет, пульт в руку и щелкайте, в принципе так и делали.
11.01.17 07:51
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в барнаулнадо метлой выгнать эрнста с первого канала!!!
11.01.17 05:40
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ЕЛЕНА СаратовЕсли достала,то выключи ТВ... А так, похоже на месть безголосой звездули,в дешевом прикиде из сексшопа...! Сотреть на них не приятно,слушать...,увы! А А.Б.глаз радует,душу греет ..., многим,а не какой-то кучке завистников! А потом,не нравится,возьми пульт и нажми кнопочкуВЫКЛ...!
11.01.17 01:05
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Гость Оренбургкому не нравится -слушайте армянское радио манукяна!!!! Каналов много- включи любой и смотри! кто мешает -то? или этому армяшке популярности захотелось?Чужие лавры грудь сковали? езжай тогда в Ереван Манукян и там возмущайся и командуй!!
11.01.17 00:10
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Татьяна НальчикОбожаю и Пугачёву и Киркорова и Кристину и всех остальных мэтров,золотых голосов
10.01.17 23:51
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ГостьНадо убрать самого Эрнста, на 1 канале все передачи тупые начиная с шоу и сериалы, куда тратять наши деньги. ЭРНСТА УВОЛИТЬ
10.01.17 21:52
-
Оксана ВолгоградПросто омерзительно видеть из раза в раз их семейство! Ощущение ,что смотрим не федеральный канал ,а их личное хоум- видео. Куда не плюнь.. А ж тошнит от всей группки "всея руси"..
10.01.17 21:37
-
анатолийуже тошнит от них всех..
10.01.17 20:12
-
ромашка ПермьКак они все надоели: басковы, киркоровы, повалийки и иже с ними. Ведущие- отстой полный. Пришлось всю ночь метаться между ТВЦ и МИР. Худшее новогоднее телевидение за мои 65 лет. Ау, победители программ "Голос", где вы?
10.01.17 18:45
-
ekjijijytjiymoo <hzycrВы что вообще охренели,какая петиция, зачем из эфира убирать такую легендарную личность как Алла Пугачёва. Такими темпами можно петицию подписать под любого ведущего 1 канала.Кто предложил эту петицию позорище и срам.
10.01.17 16:18
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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babaiДостали эти "примадоны ,мэтры,короли,царицы,золотые голоса" вместе сКВНом и комедиклубами М и Ж
10.01.17 13:49
-
Надежда СмоленскВсех собрали....
10.01.17 13:16
-
НОВОСТЬ ИвановОУбрать не только Пукачеву но и всю её семью, уже натоели, все одно итоже неужели у нас в течение года небыло открытий в течение года, которых можно увидеть в Новый год! Такое впечатление что все каналы по стойке смирно или в губоком поклоне ждут Пугачеву А.Б. а уж она решит кто будет выступать на новом году. И тогда клан на все каналы! Тогда работникам каналов не надо и думать! А зачем они там пускай идут улицы чистить если не хотят работать!
10.01.17 13:04