Алексей Учитель готов номинироваться на «Оскар»

У Алексея Учителя большие планы. Пока Наталья Поклонская ведет активную кампанию за запрет показа нового фильма «Матильда», режиссер задумался об участии в «оскаровской гонке». И уже начал действовать.

Премьера резонансной ленты об отношениях императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской запланирована на 6 октября 2017 года в Мариинском театре.

Но согласно правилам киноакадемии, претендовать на награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» могут картины, вышедшие в прокат до 1 октября. Учитель это обстоятельство учел. «Мы уже устраивали предварительные показы в Москве и Питере, в сентябре будут показы во Владивостоке, - цитирует кинематографиста ТАСС. - Прежде всего, подобная практика полезна перед большим прокатом, поскольку позволяет узнать мнение людей. Кроме того, ограниченный прокат позволит соблюсти все формальности, пройти квалификацию фильмов на выдвижение от России на премию "Оскар"».

Режиссер напомнил, что ранее две его работы («Дневник его жены» и «Край») уже выдвигались на награду киноакадемии.

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