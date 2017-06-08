Елизавета Пескова поддержала Звягинцева

В российских СМИ и соцсетях продолжаются дискуссии о новом фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Лента получила одну из наград в Каннах, публика на Ривьере была в восторге, но дома, в России, картину приняли неоднозначно. Многие упрекают режиссера в чрезмерной мрачности и пессимизме, уличают в неприкрытом подражании Тарковскому. Спешит высказать свое мнение и золотая молодежь.

Елизавета Пескова в этом году посетила Каннский кинофестиваль. Как призналась девушка в интервью Gazeta.ru, на премьеру картины Звягинцева (фильм был показан одним из первых в конкурсной программе) она не попала, но планирует посмотреть при первой же возможности.

По словам Елизаветы, она знакома с творчеством Звягинцева и понимает, почему его новая работа спровоцировала бурные споры на родине. «Я смотрела «Левиафан» и понимаю, что именно не понравилось многим в нашей стране. Правда глаза режет», - рассуждает девушка.

Кстати, на днях Звягинцев представил «Нелюбовь» в Новосибирске и после премьеры пояснил журналистам: «Это не российская история. Я бы не стал это утверждать. Это история взаимоотношений, которые могут случиться в любой семье. Просто снят фильм на русском языке, но многие мои зарубежные коллеги уже сказали, что это и про их общество тоже. Это не фильм про русских, это фильм про человека. Это универсальная история».

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