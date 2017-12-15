Бузова раздражает фанатов «Дома-2»

Всего за год Ольга Бузова сумела стать популярной певицей, звездой № 1 российского Instagram и дебютировать на Первом канале. Но, как гласит народная мудрость, хорошего понемножку. В конце концов от Бузовой устали даже поклонники ее родного «Дома-2».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 14 2017 в 10:47 PST

На днях стало известно о закрытии проекта «Бабий бунт» с участием Бузовой на Первом канале. Как пояснил инсайдер, хайп Ольги оказался не тем, что нравится зрителям и у основной аудитории канала «Бузова скорее вызывает раздражение».

Как теперь выясняется, у фанатов реалити-шоу «Дом-2» Ольга вызывает аналогичные эмоции. Поклонники проекта обратились к ведущей с призывом покинуть реалити: . «Пора на выход», «Сколько можно! Бузовой пора уйти», «Бузовой не место на "Доме-2", иди пой», «Бузова опозорилась на Первом, продолжает позориться на "Доме-2", позорится на сцене. Невозможно на нее смотреть уже. Заигралась». Некоторые также рекомендуют девушке, наконец, заняться устройством личной жизни: «Найди уже себе мужика».

Бузова пока от комментариев воздерживается. Но сегодня представила новую песню под названием "WiFi".

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