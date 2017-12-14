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Шнуров назвал саундтрек года


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Редкий российский артист откажет себе в удовольствии оценить творчество Ольги Бузовой. Сергей Шнуров на днях не сдержался. В своем Telegram-канале он назвал песню Ольги «Мало половин» саундтреком года. По мнению артиста, в композиции есть глубокий смысл.

В начале года солист группы «Ленинград» посвятил Бузовой песню. Импровизация была опубликована в Insta Шнурова с хештегом #подзвукизвуков. Теперь же Сергей проанализировал песню «Мало половин».

«Не подлежит никакому сомнению тот факт, что саундтреком уходящего года стала песня "Мало половин", исполненная Ольгой Бузовой. В этой, как может показаться, простенькой и сугубо личной истории я заметил описание нового внешнеполитического курса России», — рассуждает музыкант.

 

«В первых же строках этого эпохального произведения нам открываются причины расставания (России с Западом). Кроме Запада есть Восток (мужской род), которые делят мир на половины, но их героине песни категорически мало. Особый путь России, метания, неудовлетворенность положением между, все есть в этих строчках», - поясняет Шнуров.

Бузова анализ Шнурова пока не комментирует.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.12.2017 Теги: Сергей Шнуров

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