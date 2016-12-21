Бузова совершила «Прорыв года»

Развод - это сильный стресс. И для кого-то переживания могут закончиться депрессией, а для кого-то - стать мощным толчком. Ольга Бузова уже сумела побороть депрессивное состояние и даже совершить прорыв. На вчерашней церемонии Fashion New Year Awards 2017 девушка получила почетную награду от Fashion TV.

Только на днях Ольга жаловалась на проблемы со здоровьем. Но девушка дала себе установку быть сильной и просто не позволяет болезни одолеть ее. Вчера Бузова была замечена среди звезд на мероприятии Fashion New Year Awards 2017 и получила одну из наград.

«"Прорыв года" по версии канала Fashion TV. Спасибо. Мне безумно приятно получать ещё одну награду, связанную с моей новой деятельностью как певицы. Эту победу я посвящаю Вам, потому что благодаря вашей любви к моей песне #подзвукипоцелуев я побила все рекорды в России по количеству скачивания трека в первый день в iTunes», - написала артистка в соцсетях.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 20 2016 в 11:16 PST

Любопытно, что совсем недавно в интервью изданию «Дом-2» Ольга призналась, что развод стал для нее сильным ударом. «Я могла представить все что угодно, но только не то, что со мной произошло. Я стараюсь жить заново, но для того, чтобы произошла перезагрузка, нужно полностью осознать, пережить и изжить эту ситуацию. В то же время колоссальная переоценка ценностей уже случилась. Появились новые цели. Наверное, я сама во всем виновата: выставляла свою личную жизнь напоказ», - откровенно рассказала ведущая.

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