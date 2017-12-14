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Дана Борисова заболела из-за переживаний


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Возвращение в Москву после курса реабилитации оказалось для Даны Борисовой не таким радостным, как хотелось бы. На днях у ведущей возникли серьезные проблемы со здоровьем, и дошло до госпитализации. А в СМИ появились нехорошие слухи.

На днях Дана была вынуждена вызвать скорую. По слухам, Борисова приняла большое количество психотропных препаратов, пытаясь совершить самоубийство. Но сама ведущая поспешила опровергнуть сплетни.

«Во время нахождения в центре реабилитации в Таиланде я простудилась. Вероятно, смена климата и стресс дали о себе знать. И до сих пор мучаюсь из-за психосоматического тонзиллита — он обостряется в момент стрессов», - пояснила звезда.

По возвращении в Москву Дане пришлось разбираться в суде с бывшим возлюбленным по вопросу выплаты алиментов на содержание дочери. Это стало сильным стрессом. «Голос на нервной почве пропал, мучил жуткий кашель. У меня от него даже порвана диафрагма! Я выпила все, что было дома от тонзиллита. Мне стало плохо, и я вызвала скорую, чтобы промыли мне желудок. Врачи госпитализировали меня».

Напомним, несколькими днями ранее Борисова сообщила о том, что ей удалось добиться отмены решения суда о взыскании с нее алиментов.

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Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.12.2017 Теги: Дана Борисова

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