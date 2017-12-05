 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

В крови Марьянова обнаружены антипсихотики


0 0

Продолжается расследование причин внезапной смерти актера Дмитрия Марьянова. И похоже, подозрения о некоей "криминальной" составляющей небезосновательны. Как сообщается, в крови покойного артиста обнаружено высокое содержание таких сильнодействующих препаратов, как галоперидол и феназепам.

Как известно, незадолго до кончины Марьянов проходил курс лечения в реабилитационном центре «Феникс». Как утверждала директор центра Оксана Богданова, в «Фениксе» актер не получал никаких медпрепаратов, поскольку упор был сделан на сеансы психотерапии. Но, по данным экспертизы, сильнодействующие антипсихотики вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью.

Как сообщается, по результатам химико-гистологической экспертизы будет возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, официальной причиной смерти известного артиста названа тромбоэмболия — закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом.

Ранее мы писали:

Дмитрий Марьянов рассказал о семейной жизни. Актер совершенно счастлив.

Садальский переживает за «Иванушек». Актер считает смерть Яковлева «трагической закономерностью».

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.​

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 05.12.2017 Теги: Дмитрий Марьянов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору