В крови Марьянова обнаружены антипсихотики

Продолжается расследование причин внезапной смерти актера Дмитрия Марьянова. И похоже, подозрения о некоей "криминальной" составляющей небезосновательны. Как сообщается, в крови покойного артиста обнаружено высокое содержание таких сильнодействующих препаратов, как галоперидол и феназепам.

Как известно, незадолго до кончины Марьянов проходил курс лечения в реабилитационном центре «Феникс». Как утверждала директор центра Оксана Богданова, в «Фениксе» актер не получал никаких медпрепаратов, поскольку упор был сделан на сеансы психотерапии. Но, по данным экспертизы, сильнодействующие антипсихотики вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью.

Как сообщается, по результатам химико-гистологической экспертизы будет возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, официальной причиной смерти известного артиста названа тромбоэмболия — закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом.

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Источник фото: Globallookpress.com