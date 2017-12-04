Арчи довел Бузову до нервного срыва

Несколько недель назад Ольга Бузова с восторгом объявила о начале работы на Первом канале. Девушка вошла в состав ведущих нового шоу «Бабий бунт», и казалось, ничто не предвещало негатива. Но сейчас Бузова оказалась в довольно непростой ситуации.

На съемках первого выпуска шоу Ольга рассердилась на коллег и в слезах покинула студию. Теперь Бузова едва не сорвалась из-за замечания телеведущего Артура Арчи. В своем Insta шоумен опубликовал снимок Ольги и написал: «Это фиаско, братан, "Дом-3" на Первом канале, пора валить».

В телестудии Бузова решила разобраться с Арчи и напомнила, что в свое время у нее с ним складывались вполне дружеские отношения. «Мы с тобой общались и всегда были рады друг друга видеть... Мне реально обидно! Я не понимаю: за что? Я что вам, поперек горла встала? Почему вы на меня всех собак срываете? Я не понимаю, что я тебе сделала конкретно? Мне обидно, понимаете?» - заявила Ольга, не дав Арчи сказать ни слова в оправдание.

Кстати, недавно поползли сплетни о том, что Бузову может заменить на проекте Первого канала «Бабий бунт» Дана Борисова, вернувшаяся в Москву после курса реабилитации.

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