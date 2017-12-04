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Арчи довел Бузову до нервного срыва


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Несколько недель назад Ольга Бузова с восторгом объявила о начале работы на Первом канале. Девушка вошла в состав ведущих нового шоу «Бабий бунт», и казалось, ничто не предвещало негатива. Но сейчас Бузова оказалась в довольно непростой ситуации.

На съемках первого выпуска шоу Ольга рассердилась на коллег и в слезах покинула студию. Теперь Бузова едва не сорвалась из-за замечания телеведущего Артура Арчи. В своем Insta шоумен опубликовал снимок Ольги и написал: «Это фиаско, братан, "Дом-3" на Первом канале, пора валить».

В телестудии Бузова решила разобраться с Арчи и напомнила, что в свое время у нее с ним складывались вполне дружеские отношения. «Мы с тобой общались и всегда были рады друг друга видеть... Мне реально обидно! Я не понимаю: за что? Я что вам, поперек горла встала? Почему вы на меня всех собак срываете? Я не понимаю, что я тебе сделала конкретно? Мне обидно, понимаете?» - заявила Ольга, не дав Арчи сказать ни слова в оправдание.

Кстати, недавно поползли сплетни о том, что Бузову может заменить на проекте Первого канала «Бабий бунт» Дана Борисова, вернувшаяся в Москву после курса реабилитации.

Ранее мы писали:

Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.


1 Не нравится 0 Нравится 04.12.2017 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 6  

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  • Лотоss
    Ой, да ладно, что она пашет? Выпускает свои бездарные песенки гнусавые? Надо быть готовой к тому, что тебе рано ли поздно скажут правду. Почему она может переть напролом, как трактор, а поставить на место её нельзя? Она может "пахать" сколько угодно, но от этого ни ума, ни талантов у неё не прибавится. Она глупая, бездарная и бесталанная, но при этом ещё и наглая. А когда кто-то пытается ей об этом сказать - слёзки включает. Не жаль её нисколько, получила, что заслужила.
    		 04.12.17 16:11
         
    1
         
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  • Сима
    Ту мач. Перебор с лабильной психикой Бузовой. Если хочет "торговать лицом" во всех сферах, надо понимать что это имеет свою цену. Ранимым там совсем делать нечего.
    		04.12.17 12:02
         
    3
         
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    • Лестница
      Девушка пашет как лошадь, нервы уже на пределе - можно понять. Я не ее поклонница вообще ни разу, но всякие Арчи, ничем не брезгующие чтобы напомнить о себе за счет чужой популярности, вызывают гораздо большее чувство брезгливости.
      		04.12.17 12:06
           
      0
           
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