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Малахов ищет няню для сына


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В семье шоумена Андрея Малахова недавно произошло важное событие. Супруга Наталья Шкулева подарила звезде первенца. Мальчика назвали Александр, и сейчас счастливые родители наслаждаются своим новым статусом. Впрочем, о карьере супруги не забывают.

В августе появилась информация о намерении Малахова уйти в отпуск по уходу за ребенком после рождения малыша. Но сейчас Андрей решил, что ему вовсе необязательно сидеть дома. Наталья Шкулева также намерена в скором времени вернуться к работе, и сейчас пара выбирает надежную и заботливую няню.

Анна Калашникова уже предложила достойную кандидатуру - это Валентина Юдина. «Она поможет Наташе воспитывать Сашеньку. Валентина несколько лет занималась воспитанием Гарри и Лизы - двойняшек Аллы Борисовны Пугачевой. Мы с ней хорошо знакомы: она представляет у меня в магазине свою марку одежды. После ухода из замка она увлеклась дизайном нарядов. Дама очень милая, воспитанная и с детьми управляется просто замечательно», - сказала «Комсомольской правде» актриса.

Напомним, Малахов состоит в браке со Шкулевой с 2011 года. Пара давно мечтала о малыше, и, наконец, мечты сбылись.

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0 Не нравится 0 Нравится 30.11.2017 Теги: Андрей Малахов

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