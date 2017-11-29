Собчак обвинили в искусственном завышении рейтинга

Ксения Собчак увлеченно ведет свою предвыборную кампанию в преддверии президентских выборов. Правда, рейтинги у девушки до недавнего были не слишком впечатляющие. Но буквально на днях ситуация изменилась, и это вызвало подозрения.

Накануне на сайте sobchakprotivvas.gq появилось сообщение о том, что буквально на днях в динамике сбора подписей в поддержку Собчак на сайте знаменитости были замечены некоторые странности. А именно - по 10000 подписей в 1:00 ночи.

Виталий Шкляров, консультант предвыборного штаба звезды, поспешил прояснить ситуацию. По его словам, действительно, в ночь с 23 на 24 ноября отмечался всплеск интереса к персоне Собчак. Шкляров связывает это с появлением Ксении в программе «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Как напоминает консультант, звезда появилась в студии в майке с веб-адресом сайта предвыборной кампании и лично призвала зрителей к регистрации. «Обидно, конечно, что нас посчитали накрутчиками, причем такими глупыми — взяли в один час все и выдали, при открытой-то статистике», — заметил Шкляров. Он добавил, что появление Собчак в программе Соловьева получилось действительно резонансным и также дало приток посетителей шоу.

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