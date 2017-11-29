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Хворостовский номинирован на «Грэмми»


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Накануне в Москве прошло захоронение урны с прахом знаменитого баритона Дмитрия Хворостовского. Но история артиста на этом не заканчивается. Дмитрий посмертно номинирован на престижную музыкальную премию «Грэмми».

Накануне Американская академия звукозаписи обнародовала полный список номинантов. Хворостовский номинирован на награду в категории «Лучший классический сольный альбом». Пластинка «Свиридов: Отчалившая Русь» стала последним диском артиста.

Хворостовский исполнил вокальный цикл композитора Георгия Свиридова, в основе которого стихи Сергея Есенина. Как отмечается в анонсе альбома, «характерная музыка Свиридова пробуждает интенсивность и выразительную страсть к стихам».

Напомним, знаменитый артист скончался на прошлой неделе после двухлетней борьбы с онкологией. 28 ноября, согласно завещанию Хворостовского, часть праха оперного певца была захоронена на Новодевичьем кладбище. Вторую капсулу планируется похоронить в родном городе Хворостовского Красноярске. Как заявил губернатор Красноярского края, урна с прахом Хворостовского будет помещена в одном из мемориальных объектов города.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 29.11.2017 Теги: Дмитрий Хворостовский

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