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Семья Хворостовского готовится к похоронам


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Вчера, 22 ноября, не стало знаменитого баритона Дмитрия Хворостовского. Артист скончался после отчаянной борьбы с онкологией. Сейчас семья готовится к похоронам, и появились данные о возможной дате прощания.

Последние годы Хворостовский жил в Лондоне, но похороны пройдут в Москве. Сейчас друзья артиста стараются помочь семье как можно быстрее уладить все формальности. По предварительным данным, прощание пройдет в Концертном зале имени Чайковского 27 ноября. Также известно, что похоронен артист будет на Новодевичьем кладбище.

Тем временем Иосиф Кобзон сообщил журналистам, что незадолго до смерти Хворостовский задумался о кремировании. Он оставил завещание. «Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть в Москве, а вторую часть — в Красноярске», — цитирует Кобзона ТАСС. Иосиф Давидович добавил, что сейчас вдова баритона будет принимать окончательное решение.

Ранее соболезнования семье артиста принесли президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко. Также известно, что Метрополитен-опера посвятит четыре предстоящих концерта памяти российского певца.

Ранее мы писали:

Дмитрий Хворостовский: «После концертов чувствую себя лучше». Баритон восстанавливается после борьбы с онкологией. 

Дмитрий Хворостовский рассказал о борьбе с раком. Артист пообещал справиться с болезнью и сдержал свое слово.

Дмитрий Хворостовский: «Мы боремся и победим!» У баритона отличная поддержка. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 23.11.2017 Теги: Дмитрий Хворостовский

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