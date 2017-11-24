Петербург готовится к прощанию с Николаем Годовиковым

23 ноября в Санкт-Петербурге скончался актер, известный по роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», Николай Годовиков. Ему было 67 лет. Сейчас в Северной столице готовятся к прощанию.

Годовиков родился в Ленинграде в 1950 году. Дебютировал в картине «Республика ШКИД», но самой яркой работой стала роль в «Белом солнце пустыни». Карьера артиста складывалась не слишком успешно, и в какой-то момент он был осужден за тунеядство. В конце 90-х стал выступать в театре, снимался в кино и сериалах, в частности, играл эпизодические роли в «Бандитском Петербурге», «Спецназе», «Улицах разбитых фонарей».

По словам друга и директора артиста Вячеслава Смородинова, в последние годы у актера были замечены симптомы онкологического заболевания. «Родственники старались ему этого не говорить», — пояснил Смородинов. Он добавил, что в ближайшее время планировалось обследование Годовикова в профильном институте. 23 ноября Николай Львович почувствовал себя плохо, но обращаться за помощью к медикам отказался.

Незадолго до смерти артист попросил похоронить себя рядом с супругой на Южном кладбище, и друзья постараются исполнить волю Годовикова.

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Источник фото: Globallookpress.com