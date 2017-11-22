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Познер прокомментировал голливудский секс-скандал


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В Голливуде все еще неспокойно. Скандальная история о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна получила серьезный резонанс, и через некоторое время обвинения посыпались в адрес нескольких известных режиссеров и актеров. Мнения по поводу масштабного секс-скандала неоднозначные. Владимир Познер, например, полагает, что жаловаться стало модно.

На днях Познер ответил на вопросы поклонника по поводу замены Кевина Спейси (Kevin Spacey) в сериале «Карточный домик» и подчеркнул, что не изменил своего отношения к звезде даже после обвинений актера в домогательствах к несовершеннолетним.

«Если будет замена главного актера, я все равно посмотрю. Буду ли после этого я дальше смотреть, зависит от этого актера. Нет, своего отношения к Кевину Спейси я не изменил. Как считал его блестящим актером, так и считаю, другого отношения к нему у меня не было, я не знаком с ним. На мой взгляд, вся история с сексуальным домогательством зашла слишком далеко. Жаловаться на это стало модным».

Познер подчеркнул, что не симпатизирует мужчинам, оказывающим давление (властью, деньгами, положением) на женщин с целью сексуального удовлетворения. Ведущий подчеркивает, что это предосудительно. Но. «Когда начинают жаловаться на это 20 лет спустя, у меня это вызывает вопросы», - отмечает Познер.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 22.11.2017 Теги: Владимир Познер

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