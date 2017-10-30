Обсуждение решения Ксении Собчак о намерении баллотироваться в президенты продолжается. И теперь свое авторитетное мнение решил высказать известный своими провокационными заявлениями бизнесмен Олег Тиньков. По мнению Тинькова, Ксения не очень хотела ввязываться в политику, но «тяга к хайпу перевесила».

Тиньков высказался о выдвижении Собчак в аккаунте на Facebook. Миллиардер уточнил, что знает Ксению почти двадцать лет и в свое время относился к ней с симпатией. Но после интервью, в ходе которого Собчак вывела Тинькова «глупыми и интимными (личными) вопросами», миллиардер пришел к выводу, что для Ксении на первом месте «погоня за славой и узнаваемостью, любой ценой».

«Вот в этом вся Собчак, погоня за славой и узнаваемостью, любой ценой. Когда она ведет себя как склочная и базарная баба, с безудержной тягой к демонстрации себя (Фрейд) - это гены ее мамы, там все понятно. Когда Ксения умна, интеллигентна и рассудительна - это, конечно, гены папы. Вот в ней борются 2 противоположности, когнитивный диссонанс, так сказать... Оговорюсь, что я лично, хоть и не очень хорошо, но знал ее обоих родителей!» - пишет бизнесмен.

«Что же до выборов Президента, тут все ясно - "мама победила", - делает вывод Тиньков. - Когда это вкинули - она посмеялась сама, но переспав с этим и поняв, сколько она получит лайков, подписок и славы, против неизбежного медиадерьма, она выбрала славу. <...>. В общем, затея с ее кандидатством - очевидна, она сама боится и не хочет, но тяга к хайпу и ПР перевесила».

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