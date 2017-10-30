 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кевин Спейси возмутил Голливуд


0 0

Актер Кевин Спейси (Kevin Spacey) накануне совершил каминг-аут и заявил о решении жить «как открытый гей». Однако в Голливуде поступок звезды оценили неоднозначно. Многие заподозрили Спейси в попытке отвлечь внимание от прошлых грехов.

Заявление о своей гомосексуальности Кевин сделал после того, как актер Энтони Рэпп сообщил о приставаниях Спейси. Инцидент произошел в 1986 году, на тот момент Рэппу было 14 лет. Кевин принес извинения, но уверяет, что не помнит произошедшего.

Теперь актера обвиняют в попытках отвлечь внимание. Многие актеры и журналисты напомнили Спейси, что «гомосексуальность не имеет ничего общего с приставаниями к несовершеннолетним». Звезд поддержали пользователи соцсетей. «Чувак: "Спейси пытался меня изнасиловать, мне было 14". Спейси: "Жуть. Но я ничего не помню. А еще я гей". Все (забыли про парня): "Ого, Спейси гей"», — объясняет ситуацию один из блогеров.

Каминг-аут звезды также стал предметом многочисленных шуток. Самая популярная: Спейси первый американский президент-гей.

«Кевин Спейси изобрел кое-что, чего не существовало до сих пор: плохой момент для признания в своей ориентации», - отметил комик Билли Айкнер.

Ранее мы писали:

Криштиану Роналду: «Да, я гей». Футболист вспылил.

Тиньков о Собчак: «В ней борется 2 противоположности». Бизнесмен язвительно прокомментировал выдвижение звезды на пост президента.

Жириновский против Киркорова. Политик возмущен скандальным происшествием с Дидье Маруани. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.10.2017 Теги: Кевин Спейси

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору