Кевин Спейси возмутил Голливуд

Актер Кевин Спейси (Kevin Spacey) накануне совершил каминг-аут и заявил о решении жить «как открытый гей». Однако в Голливуде поступок звезды оценили неоднозначно. Многие заподозрили Спейси в попытке отвлечь внимание от прошлых грехов.

Заявление о своей гомосексуальности Кевин сделал после того, как актер Энтони Рэпп сообщил о приставаниях Спейси. Инцидент произошел в 1986 году, на тот момент Рэппу было 14 лет. Кевин принес извинения, но уверяет, что не помнит произошедшего.

Теперь актера обвиняют в попытках отвлечь внимание. Многие актеры и журналисты напомнили Спейси, что «гомосексуальность не имеет ничего общего с приставаниями к несовершеннолетним». Звезд поддержали пользователи соцсетей. «Чувак: "Спейси пытался меня изнасиловать, мне было 14". Спейси: "Жуть. Но я ничего не помню. А еще я гей". Все (забыли про парня): "Ого, Спейси гей"», — объясняет ситуацию один из блогеров.

Каминг-аут звезды также стал предметом многочисленных шуток. Самая популярная: Спейси первый американский президент-гей.

«Кевин Спейси изобрел кое-что, чего не существовало до сих пор: плохой момент для признания в своей ориентации», - отметил комик Билли Айкнер.

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Источник фото: Globallookpress.com