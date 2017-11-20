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Пугачева прокомменти­ровала венчание с Галкиным


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На выходных Примадонна в очередной раз потрясла страну. Алла Борисовна обвенчалась с Максимом Галкиным. Пара сочеталась браком шесть лет назад, но только сейчас решила сделать еще один важный шаг.

Сообщения о венчании Примадонны вызвали неоднозначную реакцию. Многие припомнили, что в 1994 году Пугачева венчалась с Филиппом Киркоровым. Стас Садальский, например, в недоумении: «Ее, что, Бог лишил разума, второй раз венчаться? Есть же таинство венчания, не успели свечки сгореть, уже красуются в "Инстаграм"... Да... а может, это любовь, вы верите?»

«Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога, - уточнила дива в Insta. - Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей!»

Кстати, сам Киркоров поспешил поздравить экс-супругу. «Счастья вам, любви на долгие годы от всего сердца! Мира вашему всегда открытому и гостеприимному Дому, здоровья и счастья вашим невероятным детям и, конечно, полный дом радости, веселья и ее величества любви!»

Ранее мы писали:

Пугачева: «Просто устала от всего этого». Алла Борисовна рассказала о проблемах с голосом.

Галкин: «У Аллы все хорошо». Примадонна в порядке.

Как Примадонна избавилась от лишнего веса? Пугачева, наконец, раскрыла свой секрет.



0 Не нравится 0 Нравится 20.11.2017 Теги: Алла Пугачева

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