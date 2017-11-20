Пугачева прокомментировала венчание с Галкиным
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На выходных Примадонна в очередной раз потрясла страну. Алла Борисовна обвенчалась с Максимом Галкиным. Пара сочеталась браком шесть лет назад, но только сейчас решила сделать еще один важный шаг.
Сообщения о венчании Примадонны вызвали неоднозначную реакцию. Многие припомнили, что в 1994 году Пугачева венчалась с Филиппом Киркоровым. Стас Садальский, например, в недоумении: «Ее, что, Бог лишил разума, второй раз венчаться? Есть же таинство венчания, не успели свечки сгореть, уже красуются в "Инстаграм"... Да... а может, это любовь, вы верите?»
«Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога, - уточнила дива в Insta. - Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей!»
Кстати, сам Киркоров поспешил поздравить экс-супругу. «Счастья вам, любви на долгие годы от всего сердца! Мира вашему всегда открытому и гостеприимному Дому, здоровья и счастья вашим невероятным детям и, конечно, полный дом радости, веселья и ее величества любви!»
Ранее мы писали:
Пугачева: «Просто устала от всего этого». Алла Борисовна рассказала о проблемах с голосом.
Галкин: «У Аллы все хорошо». Примадонна в порядке.
Как Примадонна избавилась от лишнего веса? Пугачева, наконец, раскрыла свой секрет.
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Обсуждение 15
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Ellis_@Наряд мне понравился. Очень даже. Что касается венчания - не Садальского это дело, пардон.
20.11.17 13:28
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ПрелестьДо венчания нужно дозреть и душой и поступками. Они дозрели и это очевидно их делами. Я очень рада за всех дозревших. Это самое главное достижение жизни. Респект.
20.11.17 12:24
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?Даже когда супруг гей?
20.11.17 13:24
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ГейА разве он не дитя божье?
20.11.17 13:36
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Мнение православия«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость» (Лев.18: 22). В равной степени это относится и к женщине. Апостол Павел называет это постыдной страстью, срамом, непотребством: «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение» (Рим. 1: 26–27). Люди, живущие в содомском грехе, лишаются спасения: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6: 9–10).
20.11.17 14:20
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Мнение православияВерность одно из условий венчания.
20.11.17 14:21
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))))А мы все разве не прелюбодеи, не блудники, не злоречивые, не идолослужители? ))))
20.11.17 15:39
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лакикакие детки классные)))))))) Лиза умора вообще))
20.11.17 11:36
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..Мне кажется, такое декольте в церкви недопустимо.
20.11.17 11:29
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омгКрасивый наряд. Прекрасные дети. Сам факт отвращения не вызвал. А осуждает и обсуждает каждый в меру своей озлобленности.
20.11.17 10:57