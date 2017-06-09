Галкин: «У Аллы все хорошо»

В конце мая семья Аллы Пугачевой пережила довольно неприятные моменты. Примадонна стала жаловаться на сердце. Дошло до приступа, но, к счастью, обошлось. И теперь звезда восстанавливается на побережье Балтики.

На днях Кристина Орбакайте сообщила журналистам о перенесенном дивой приступе. «У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать». По словам артистки, сначала медики планировали поставить Пугачевой еще один стент. Но после тщательной диагностики пришли к выводу, что сейчас это не критично.

В данное время Алла Борисовна в порядке и наслаждается морским воздухом и покоем в Латвии. «В данный момент у Аллы все хорошо, – сообщил Максим Галкин на пресс-конференции Муз-ТВ-2017. – Она сейчас с детьми отдыхает в Юрмале, хорошо проводит время. А я оставил их там, чтобы заработать ведением премии».

Напомним, ранее Примадонна перенесла две операции стентирования. На первую операцию звезда решилась в 2008 году. В 2010 году певице установили четыре стента в поврежденные участки сосудов. По словам медиков, процедура стентирования относительно безопасна и риск осложнений после нее минимален.

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