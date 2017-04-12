Как Примадонна избавилась от лишнего веса?

Последние несколько лет Примадонна радует поклонников стройной фигурой. Алла Борисовна нередко появляется на публике в коротких платьях, на семейных праздниках даже щеголяет в шортах. Но как диве удалось избавиться от лишнего веса?

Публикация от Алла Пугачева (@allasuperstar) Фев 22 2017 в 1:09 PST

По словам друзей звезды, сейчас Пугачева придерживается специальной диеты, не забывает о физической активности. Ходили слухи о проведенных операциях липосакции, но Алла Борисовна над подобными сплетнями лишь посмеивалась.

Но теперь певица призналась, что без помощи специалистов действительно не обошлось. Долгие годы артистка страдала от диабета. Но, к счастью, прогресс не стоит на месте, и израильские медики подобрали для Аллы Борисовны препараты, которые со временем позволили Пугачевой забыть о недуге. А с болезнью ушел и лишний вес. Так что сейчас Примадонна просто старается поддерживать тело в тонусе и не без успеха.

Ранее одна из подруг звезды рассказывала: «Она старается сейчас правильно питаться, следит за собой. Алле посоветовали ложиться спать до 23.00. Мол, таким образом налаживается обмен веществ, и килограммы теряешь быстрее, чем на обычной диете. Теперь Алла Борисовна нечастый гость на светских вечеринках».

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