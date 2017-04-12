Как Примадонна избавилась от лишнего веса?
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Последние несколько лет Примадонна радует поклонников стройной фигурой. Алла Борисовна нередко появляется на публике в коротких платьях, на семейных праздниках даже щеголяет в шортах. Но как диве удалось избавиться от лишнего веса?
По словам друзей звезды, сейчас Пугачева придерживается специальной диеты, не забывает о физической активности. Ходили слухи о проведенных операциях липосакции, но Алла Борисовна над подобными сплетнями лишь посмеивалась.
Но теперь певица призналась, что без помощи специалистов действительно не обошлось. Долгие годы артистка страдала от диабета. Но, к счастью, прогресс не стоит на месте, и израильские медики подобрали для Аллы Борисовны препараты, которые со временем позволили Пугачевой забыть о недуге. А с болезнью ушел и лишний вес. Так что сейчас Примадонна просто старается поддерживать тело в тонусе и не без успеха.
Ранее одна из подруг звезды рассказывала: «Она старается сейчас правильно питаться, следит за собой. Алле посоветовали ложиться спать до 23.00. Мол, таким образом налаживается обмен веществ, и килограммы теряешь быстрее, чем на обычной диете. Теперь Алла Борисовна нечастый гость на светских вечеринках».
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Обсуждение 3
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ПрелестьНу ребята. Давно пора знать что сегодня только очень бедный не пользуется аппаратным похудением. И полезно и приятно. Больным конечно нужны ещё и препараты. Но бегать и сидеть на диетах это не для всех. Просто не работает для очень многих случаев. Так что не реально быть толстой сегодня при наличии денег. Причём не бешенных денег а вполне возможных для более менее обеспеченных людей. Тем более в возрасте.
12.04.17 16:14
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СпецБез грамотного питания никакие аппараты и ничего другого не поможет, людям склонным к полноте. Хороший специалист подберет правильное индивидуальное питание, с учетом конституции и состояния здоровья.
12.04.17 18:49
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