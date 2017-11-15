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Скончался Виталий Шаповалов


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В Театре на Таганке траур. Ушел из жизни известный артист Виталий Шаповалов. Последние несколько дней он находился в тяжелом состоянии. Виталий Владимирович скончался на 79-м году жизни.

На прошлой неделе сотрудники театра обратились к публике с просьбой помочь собрать деньги на проведение дорогостоящей операции артисту. Операция была проведена, но последние несколько дней состояние Шаповалова врачи оценивали как тяжелое.

Виталий Шаповалов родился 1 мая 1939 года. После окончания театрального училища имени Щукина в 1968 году был принят в труппу Таганки. На следующий год дебютировал в кино, в картине «Дорога домой». За свою карьеру снялся в десятках фильмов. Последней ролью в кино стала роль генерала Леонтьева в сериале «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!» (2008 год).

Но настоящей звездой Виталий Владимирович был в театре. По воспоминаниям Валерия Золотухина, во время гастролей театра в Японии с постановкой «Преступление и наказание», в которой Шаповалов играл Свидригайлова, актера заметила Мария Владимировна Романова. И после спектакля поинтересовалась у Золотухина: «Откуда этот дворянин у вас в труппе?»

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0 Не нравится 0 Нравится 15.11.2017 Теги: Виталий Шаповалов

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