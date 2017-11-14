Мать переживает за Дану Борисову

Дана Борисова в скором времени планирует вернуться в Москву. Ведущая завершает курс реабилитации в Таиланде и уже работает над новым проектом. Но одна из старых проблем не дает Борисовой покоя. Эта проблема - отношения с матерью.

Недавно Дана заявила, что, приезжая в Москву, вынуждена жить в гостинице. Поскольку мать не пускает в принадлежащую Борисовой квартиру. По словам телеведущей, родительница продала многие принадлежащие ей вещи и намеревалась сдать квартиру в аренду.

Екатерина Ивановна уверяет, что Дана ее в некотором роде оговорила. Вещи из квартиры дочери она не выносила. «Зачем мне это? Я получаю хорошую пенсию – больше 20 тысяч рублей. Мне хватает. Машину Даны я действительно продала, но опять же по ее просьбе. У меня была доверенность от дочери, и без этого я бы ничего провернуть не смогла. У Даны всегда так: в один миг ты можешь быть для нее другом, а в другой уже становишься врагом», – пояснила женщина.

Она призналась, что сейчас у нее неспокойно на душе. Екатерина Ивановна опасается, что по возвращении в Москву Борисова вернется к прошлому, не самому здоровому образу жизни. «Она в этой клинике всего полгода. Вернется в Москву и точно сорвется. Да пусть говорит про меня что хочет, лишь бы больше не прикасалась к этим веществам».

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