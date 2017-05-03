Слава и популярность - серьезное испытание для психики. Многие известные артисты с этим испытанием не справляются. Не секрет, что в творческой среде сильно распространены различного рода зависимости. Некоторым звездам удается справиться с этим, а некоторым приходится обращаться за помощью.

История о наркозависимости ведущей Даны Борисовой стала одной из самых обсуждаемых на прошлой неделе. Девушка, по словам ее матери, на протяжении многих лет злоупотребляла алкоголем, а затем пристрастилась к запрещенным препаратам. Сейчас Дана проходит курс лечения в Таиланде, и коллеги надеются, что ведущей удастся побороть аддикцию.

На фоне этой истории о похожих проблемах в прошлом решили рассказать несколько известных мужчин. «А чего скрывать? Был алкоголь, были наркотики. Было, бросил. А потом понял, что пользы никакой от этого нет, вреда больше. А меры я не знаю. И я принял решение не пить вообще. Как победить все это? Если тяжело физически – обратись к врачам, которые помогут очистить организм. Главное – понять, что мы все сильные духом люди, а это слабость, которая нас разрушает. Хотя я это дело очень люблю – веселиться, хорошие вина. С наркотиками тоже легко справился. Самое главное – сила воли и желание», — поведал певец Григорий Лепс.

В свое время пришлось побороться с аддикцией и Стасу Пьехе. И как признается артист, ему крупно повезло. «Сначала я искал авторитетов для себя на улице, поэтому в моей жизни появились различные запрещенные вещества. Под действием этих веществ первое время я чувствовал себя уверенным. Родителей постоянно не было дома, поэтому внутри была черная дыра и отсутствие ощущения, что тебя любят. Вещества эту дыру какое-то время заполняли. Когда семья узнала, что со мной, отправили в Англию. У меня было три инфаркта. Только каким-то чудом я выжил», – цитирует Стаса «Комсомольская правда».

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