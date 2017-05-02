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Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой


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На прошлой неделе поклонники Даны Борисовой были шокированы. Мать ведущей рассказала на ток-шоу «Пусть говорят» о наркозависимости звезды. Но все хорошо, что хорошо кончается. Борисову отправили на лечение, и результат будет через несколько месяцев.

Как рассказала мать Борисовой, долгое время она полагала, что дочь злоупотребляет алкоголем. Но недавно выяснилось, проблема ведущей серьезнее.

Представители Первого канала поспешили на помощь. На лечение Даны было выделено около миллиона рублей, и в конце недели ведущую отправили в реабилитационную клинику. Первым об этом сообщил Прохор Шаляпин, а на днях подтвердил Андрей Малахов.

«После выхода программы в эфир я, объединившись с Рустамом Солнцевым, Прохором Шаляпиным, Еленой Воробей, концертным директором Даны Лерой Тувиной, приезжаю к ней домой. Под маркой участия телеведущей в специальном проекте вместе с испытавшим ужасы наркоза­висимости, а ныне главой НАС (Национального антинаркотического союза) и президентом благотворительного фонда Никитой Лушниковым, считающим, что желание самого пациента — залог успеха, мы отправляем Дану на лечение в Таиланд. Там, в закрытой от внимания прессы клинике, она пробудет несколько месяцев. А лучшей мотивацией в борьбе за здоровую жизнь будет для Даны приезд дочки Полины: на летних каникулах она обязательно навестит маму», — сообщил шоумен в своей колонке журнала StarHit.

Коллеги Борисовой надеются на скорую победу звезды над зависимостью. А мы пожелаем Дане силы и успеха в непростой борьбе с аддикцией.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Жить со мной невыносимо». Ведущая разводится. 

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​

Дану Борисову оклеветали. Ведущая опровергла сплетни об увлечении алкоголем. 



3 Не нравится 2 Нравится 02.05.2017 Теги: Дана Борисова

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Обсуждение 5  

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  • Прелесть
    Дай Боже сил избавиться от этой напасти.
    		03.05.17 00:29
         
    2
         
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  • Гость
    А как надоели эти тупые передачи на всю страну, приличные люди уже не стали тв включать вообще, ее мамаша в умате два года назад каталась валялась по полу то пьяная то ли под наркотой, вообще когда закончится это безобразие , когда уберут этого малахова с его сворой шалав различного пошиба пьяниц и наркоманов с наших глаз долой, такой скользкий червяк начищающий с переферийного журналистика и его ведь кто то лобирует, от него только мерзость и круги его мерзкие , гнать их всех с наших глаз долой
    		 02.05.17 18:20
         
    5
         
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  • Гость
    Еврей еврейки помогает опять лям выделяют очередной бездельнице , а то что русских миллион подсадили на иглы эта проблема вообще не афишируется, Да какой ужас кого вообще показывают и что творится на тв сплошной гадюшник народу показывают
    		 02.05.17 18:14
         
    0
         
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  • Фло
    Какая мерзость! У бедной Даны денег нет на лечение? Лучше бы этот миллион больным детям отдали... Да и ладно бы еще у нее был рак или другая реальная болезнь - а в наркозависимости, простите, человек виноват только сам.
    		 02.05.17 16:49
         
    9
         
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  • Васаби
    С такими друзьями как 1 канал в лице Малахова и врагов не надо:) Эта "помощь" уже окупилась выступлением мамы Даны, растрезвонившей на оргомную аудиторию о личных проблемах дочери. Андрюша еще снимет несколько передач как бедная глупенькая Дана лечится и каковы результаты. Не прогадает первый канал , окупит расходы с лихвой. Хорошо конечно, с одной стороны, что Дане попробуют помочь. С другой стороны, помощь как бы дело не публичное и изначально не доходное. А в данном случае это очередной выгодный проект Малахова и мнение Даны особо и не важно.
    		02.05.17 15:57
         
    7
         
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