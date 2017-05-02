Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой

На прошлой неделе поклонники Даны Борисовой были шокированы. Мать ведущей рассказала на ток-шоу «Пусть говорят» о наркозависимости звезды. Но все хорошо, что хорошо кончается. Борисову отправили на лечение, и результат будет через несколько месяцев.

Как рассказала мать Борисовой, долгое время она полагала, что дочь злоупотребляет алкоголем. Но недавно выяснилось, проблема ведущей серьезнее.

Представители Первого канала поспешили на помощь. На лечение Даны было выделено около миллиона рублей, и в конце недели ведущую отправили в реабилитационную клинику. Первым об этом сообщил Прохор Шаляпин, а на днях подтвердил Андрей Малахов.

«После выхода программы в эфир я, объединившись с Рустамом Солнцевым, Прохором Шаляпиным, Еленой Воробей, концертным директором Даны Лерой Тувиной, приезжаю к ней домой. Под маркой участия телеведущей в специальном проекте вместе с испытавшим ужасы наркоза­висимости, а ныне главой НАС (Национального антинаркотического союза) и президентом благотворительного фонда Никитой Лушниковым, считающим, что желание самого пациента — залог успеха, мы отправляем Дану на лечение в Таиланд. Там, в закрытой от внимания прессы клинике, она пробудет несколько месяцев. А лучшей мотивацией в борьбе за здоровую жизнь будет для Даны приезд дочки Полины: на летних каникулах она обязательно навестит маму», — сообщил шоумен в своей колонке журнала StarHit.

Коллеги Борисовой надеются на скорую победу звезды над зависимостью. А мы пожелаем Дане силы и успеха в непростой борьбе с аддикцией.

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