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Где похоронят дочь Гурченко?


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Единственная дочь знаменитой артистки Людмилы Гурченко Мария Королева скоропостижно скончалась 8 ноября. Семья готовится к похоронам, по некоторым данным, возможно подхоронение в могилу Гурченко. Но поклонники артистки против.

В свое время у Людмилы Марковны с дочерью были весьма напряженные отношения. Дамы не разговаривали годами. Судились за квартиру. Однажды Королева заявила, что мать ее фактически бросила и она этого родительнице не простит.

Тем не менее адвокат, представляющий интересы семьи Королевой, хлопочет о разрешении похоронить Марию рядом со знаменитой матерью нa Hoвoдeвичьeм клaдбищe. Людмила Гурченко скончалась в 2011 году, поскольку повторное погребение в  родственной могиле  допускается не ранее чем через 20 лет, по всей вероятности, Королева будет кремирована.

Тем временем поклонники актрисы категорически против подобного сценария. Многие открыто выражают возмущение: «Могила Гурченко — это место мемориального упокоения заслуженного деятеля искусств, и это место не предполагает, чтобы нарушали его целостность и неприкосновенность», «Зачем надо тревожить прах великой актрисы и устраивать всю эту шумиху в прессе?», «Родственники хотят ее к славе матери хоть каким-то боком примазать и устроить коммуналку из мемориальной могилы».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 10.11.2017 Теги: Мария Королева

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