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Максакова предъявила претензии дочери Вороненкова


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Мария Максакова готовится к судебному разбирательству. Артистка подала иск против дочери своего покойного супруга Екатерины. Мария полагает, что произошла махинация при продаже ранее принадлежащей Максаковой недвижимости.

По информации СМИ, покидая Россию, артистка оформила на падчерицу доверенность на продажу нежилого помещения на Пресненской набережной, Москва. Недвижимость оценивалась в 120 миллионов рублей, и уже нашелся покупатель. Однако в итоге помещение было продано за меньшую сумму. Екатерина получила 38 миллионов рублей, но сама Максакова данных средств до сих пор не увидела.

Артистка полагает, что девушку обманули, и подозревает у Екатерины наркозависимость. Сейчас Мария обратилась в суд с требованием признать договоренность Екатерины с покупателем недействительной.

Ранее также сообщалось, что большая часть недвижимости, принадлежащей Вороненкову, перейдет его бывшей жене и детям. «Из наследственной массы выделяются доли из того, что принадлежит ей, и все это должно быть поделено между его детьми в равных частях. Так что я в такой же степени могу претендовать на одну из этих долей. Буду я это делать или нет – мое дело. Но считаю, что дети должны находиться в равных условиях», — заявила Максакова.

Ранее мы писали: 

Максаковой вернули драгоценности. Уголовное дело Вороненкова будет закрыто.

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​



1 Не нравится 0 Нравится 02.11.2017 Теги: Мария Максакова

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