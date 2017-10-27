Адская жизнь. Друг Питта рассказал о браке актера с Джоли
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Год назад Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) объявили о разводе. Это было неожиданностью для публики, и светские обозреватели увлеченно гадали, что же стало причиной. Как выяснилось позже, в последние годы в браке Питт увлекся алкоголем. Но сейчас один из друзей актера поведал, что все 12 лет рядом с Джоли были для Брэда довольно сложными.
Как заявил инсайдер журналу Star, роман Бранжелины был обречен чуть ли не с самого начала. Долгое время пару объединял качественный секс. Но со временем и этот фактор оказался не самым важным для обоих супругов.
«Джоли игнорировала мужа и обращала внимание только на детей, - уверяет инсайдер. - Они делали друг друга несчастными. Брак был просто ужасным. Поначалу Анджелина была в восторге от жизни с Питтом. Но к тому времени, когда у них появилось шестеро детей, Анджелина так устала, что потребности Брэда оказались даже не второстепенными».
Впрочем, сам актер ранее признавался, что разрыв с Джоли стал для него серьезным ударом. Однако он не склонен впадать в депрессию. «У меня нет суицидального настроя или что-то вроде того. В мире все еще много красоты и много любви. Да, много любви. И это правильно. Это жизнь».
Ранее мы писали:
Брэд Питт нашел новое увлечение. Звезда проводит много времени в мастерской скульптора.
Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.
Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 12
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Билка МоскваБрэдушка ты чем думал когда с ней связывался??????Надо было мозги включать, а не одно место!
27.10.17 14:42
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ПрелестьТупой муж, если с женщиной его может объединить только качественный секс.
27.10.17 13:41
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Интересно, что это за журнал Star? Star Magazine? The Star Journal? Daily Star Journal? Сами придумали новости? :)))
27.10.17 12:42
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Ellis_@Любовь к детям и любовь к мужчине настолько разные, что материнство не должно затмевать потребности в любви к мужчине.
27.10.17 11:04
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агаКогда в семье 6 детей женщина актриса, режисер и социально активна, странно если бы она все делала качественно
27.10.17 12:54
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Ellis_@Я знаю семьи где по 7,8 детей. И жёны тоже активны в профессии. Думаю, тут дело в сознании того, на ЧТО ты соглашаешься, когда размножаешься в таком темпе. Плюс чёткое понимание места мужа и места детей в семье. Муж - номер один. И тогда не суть, 6 детей или 10. Может быть и 20. Муж всегда номер один. И детям очень полезно это понимать. Это воспитывает уважение к родителям и на будущее прекрасно сработает, когда они будут иметь свои семьи. А у Энжи творческий хаос дома.
27.10.17 13:10
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АришаА матерей не уважать можно?
27.10.17 13:30
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ЯСколько у вас детей?
27.10.17 15:22
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АГАЗападная модель семьи не предполпгает мужа на первом месте и развод для них не драма. Первое место там для профессиональной реализации. Тех кого Вы знаете по 8 детей, личности другого формата, она то мега звезда, для нее и метр другой. Она в других стандартах живет.
27.10.17 15:33
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Вы реально думаете, что Джоли сама всем детям памперсы меняет, шьёт рубашечки, делает с ними уроки и проекты из желудей и папье-маше? Вы очень наивный человек.
27.10.17 13:24
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