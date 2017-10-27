Адская жизнь. Друг Питта рассказал о браке актера с Джоли

Год назад Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) объявили о разводе. Это было неожиданностью для публики, и светские обозреватели увлеченно гадали, что же стало причиной. Как выяснилось позже, в последние годы в браке Питт увлекся алкоголем. Но сейчас один из друзей актера поведал, что все 12 лет рядом с Джоли были для Брэда довольно сложными.

Как заявил инсайдер журналу Star, роман Бранжелины был обречен чуть ли не с самого начала. Долгое время пару объединял качественный секс. Но со временем и этот фактор оказался не самым важным для обоих супругов.

«Джоли игнорировала мужа и обращала внимание только на детей, - уверяет инсайдер. - Они делали друг друга несчастными. Брак был просто ужасным. Поначалу Анджелина была в восторге от жизни с Питтом. Но к тому времени, когда у них появилось шестеро детей, Анджелина так устала, что потребности Брэда оказались даже не второстепенными».

Впрочем, сам актер ранее признавался, что разрыв с Джоли стал для него серьезным ударом. Однако он не склонен впадать в депрессию. «У меня нет суицидального настроя или что-то вроде того. В мире все еще много красоты и много любви. Да, много любви. И это правильно. Это жизнь».

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Источник фото: Globallookpress.com