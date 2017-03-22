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Брэд Питт нашел новое увлечение


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Развод и борьба за детей могут подкосить кого угодно. Но Брэд Питт (Brad Pitt) старается держать себя в руках. Актер продолжает работу в кино и не только. Питт увлекся искусством скульптуры и сейчас занимается им с огромным энтузиазмом.

Как рапортует People, Питт увлечен не на шутку и сейчас работает в мастерской своего друга, художника Томаса Хаусиго (Thomas Houseago). «В последнее время он проводит много дней и даже ночей, работая над скульптурами. Близкие Брэда рады, это прекрасно, что он нашел что-то новое, что его по-настоящему увлекло», — рассказали журналистам инсайдеры.

Впрочем, стоит отметить, что скульптура в принципе не слишком большая новинка для актера. В свое время Питт всерьез увлекался архитектурой и дизайном.

В частности, в 2008 году он инициировал благотворительный архитектурный проект Make It Right («Сделай как надо»), в рамках которого приглашенные актером архитектурные бюро должны были спроектировать дома для района Нижний девятый в разрушенном ураганом «Катрина» Новом Орлеане. К 2010 году было построено более 150 зданий.

Ранее мы писали: 

Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.

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Марион Котийяр восторгается Брэдом Питтом. Актриса не скупится на похвалы.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 22.03.2017 Теги: Брэд Питт

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