Брэд Питт нашел новое увлечение
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Развод и борьба за детей могут подкосить кого угодно. Но Брэд Питт (Brad Pitt) старается держать себя в руках. Актер продолжает работу в кино и не только. Питт увлекся искусством скульптуры и сейчас занимается им с огромным энтузиазмом.
Как рапортует People, Питт увлечен не на шутку и сейчас работает в мастерской своего друга, художника Томаса Хаусиго (Thomas Houseago). «В последнее время он проводит много дней и даже ночей, работая над скульптурами. Близкие Брэда рады, это прекрасно, что он нашел что-то новое, что его по-настоящему увлекло», — рассказали журналистам инсайдеры.
Впрочем, стоит отметить, что скульптура в принципе не слишком большая новинка для актера. В свое время Питт всерьез увлекался архитектурой и дизайном.
В частности, в 2008 году он инициировал благотворительный архитектурный проект Make It Right («Сделай как надо»), в рамках которого приглашенные актером архитектурные бюро должны были спроектировать дома для района Нижний девятый в разрушенном ураганом «Катрина» Новом Орлеане. К 2010 году было построено более 150 зданий.
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Источник фото: Globallookpress.com