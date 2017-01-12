Брэд Питт занялся собой

Как известно, все, что не убивает, делает нас сильнее. Брэд Питт (Brad Pitt) в этом в очередной раз убедился. На протяжении нескольких месяцев актер болезненно переживал разрыв с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie). Но сейчас Брэд решил сосредоточиться на себе.

​

На выходных Питт произвел фурор, появившись на церемонии «Золотой глобус». Коллеги поддержали Брэда, а светские обозреватели отметили, что актер в неплохой форме.

Тем временем в окружении звезды сообщили, что Питт действительно похудел, похорошел и вообще снова следит за собой так, как полагается голливудскому секс-символу.

«Он снова сфокусировался на себе. Он следит за своим питанием, повар готовит для него здоровую пищу, - рассказал инсайдер Us Weekly. - Он приступил к тренировкам, занимается хайкингом, много гуляет. Не забывает про силовые упражнения. Старается вести здоровый образ жизни и правильно питаться».

Напомним, ранее сообщалось, что Джоли обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. И на этом основании попросила суд об единоличной опеке над детьми. Питт по собственной инициативе прошел тест на наркотики. Результаты оказались отрицательными.

Ранее мы писали:

Марион Котийяр восторгается Брэдом Питтом. Актриса не скупится на похвалы.

Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми.