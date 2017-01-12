Брэд Питт занялся собой
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Как известно, все, что не убивает, делает нас сильнее. Брэд Питт (Brad Pitt) в этом в очередной раз убедился. На протяжении нескольких месяцев актер болезненно переживал разрыв с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie). Но сейчас Брэд решил сосредоточиться на себе.
На выходных Питт произвел фурор, появившись на церемонии «Золотой глобус». Коллеги поддержали Брэда, а светские обозреватели отметили, что актер в неплохой форме.
Тем временем в окружении звезды сообщили, что Питт действительно похудел, похорошел и вообще снова следит за собой так, как полагается голливудскому секс-символу.
«Он снова сфокусировался на себе. Он следит за своим питанием, повар готовит для него здоровую пищу, - рассказал инсайдер Us Weekly. - Он приступил к тренировкам, занимается хайкингом, много гуляет. Не забывает про силовые упражнения. Старается вести здоровый образ жизни и правильно питаться».
Напомним, ранее сообщалось, что Джоли обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. И на этом основании попросила суд об единоличной опеке над детьми. Питт по собственной инициативе прошел тест на наркотики. Результаты оказались отрицательными.
Ранее мы писали:
Марион Котийяр восторгается Брэдом Питтом. Актриса не скупится на похвалы.Билли Боб Торнтон желает поработать с Брэдом Питтом. У бывших мужей Джоли немало общего.
Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми.
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Обсуждение 2
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надямне кажется в отношении именно Брэда Питта уместна поговорка: "это еще вопрос - кому повезло больше!" )))) Мне кажется Брэд только сейчас осознал,что стал по-настоящему счастлив,самое главное он любит детей и будет их обеспечивать,Джоли придется смириться с тем,что он имеет право любить и видеть своих детей .....
12.01.17 16:18
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лакиглаза, взгляд у него молодые, пацанские даже) и вообще хорошо конечно очень) эх, такая пара была красивая...
12.01.17 15:25