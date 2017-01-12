 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Брэд Питт занялся собой


3 0

Как известно, все, что не убивает, делает нас сильнее. Брэд Питт (Brad Pitt) в этом в очередной раз убедился. На протяжении нескольких месяцев актер болезненно переживал разрыв с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie). Но сейчас Брэд решил сосредоточиться на себе.

На выходных Питт произвел фурор, появившись на церемонии «Золотой глобус». Коллеги поддержали Брэда, а светские обозреватели отметили, что актер в неплохой форме.

Тем временем в окружении звезды сообщили, что Питт действительно похудел, похорошел и вообще снова следит за собой так, как полагается голливудскому секс-символу.

«Он снова сфокусировался на себе. Он следит за своим питанием, повар готовит для него здоровую пищу, - рассказал инсайдер Us Weekly. - Он приступил к тренировкам, занимается хайкингом, много гуляет. Не забывает про силовые упражнения. Старается вести здоровый образ жизни и правильно питаться».

Напомним, ранее сообщалось, что Джоли обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. И на этом основании попросила суд об единоличной опеке над детьми. Питт по собственной инициативе прошел тест на наркотики. Результаты оказались отрицательными.

Ранее мы писали: 

Марион Котийяр восторгается Брэдом Питтом. Актриса не скупится на похвалы.

Билли Боб Торнтон желает поработать с Брэдом Питтом. У бывших мужей Джоли немало общего.

Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми. 



0 Не нравится 3 Нравится 12.01.2017 Теги: Брэд Питт

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
  • надя
    мне кажется в отношении именно Брэда Питта уместна поговорка: "это еще вопрос - кому повезло больше!" )))) Мне кажется Брэд только сейчас осознал,что стал по-настоящему счастлив,самое главное он любит детей и будет их обеспечивать,Джоли придется смириться с тем,что он имеет право любить и видеть своих детей .....
    		 12.01.17 16:18
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки
    глаза, взгляд у него молодые, пацанские даже) и вообще хорошо конечно очень) эх, такая пара была красивая...
    		 12.01.17 15:25
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору