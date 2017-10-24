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Алферова сообщила о смерти матери Александра Абдулова


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Ксения Алферова в трауре. Как сообщила актриса, вчера прошли похороны матери Александра Абдулова. Ксения считала Людмилу Александровну Абдулову бабушкой и очень любила. Женщина скончалась в возрасте 96 лет.

 

Об утрате Алферова написала в соцсетях, отметив, что Абдулова «невероятной силы духа была женщина». По словам Ксении, ей «горько, грустно, больно и радостно одновременно». Алферова решила отдать дань памяти Людмиле Александровне, вспомнив, как проводила с ней детство.

«Помню, когда летом в первый раз приехала к бабе в деревню и увидела огромную русскую печь в хате, стала донимать ее просьбой сделать мне колобка обязательно. Сначала баба пыталась объяснить, что это невозможно, не получится сделать его круглым, да и не знала как. Я забыла о просьбе через время, а она все ходила и тесто придумывала. Потом по сусекам поскребла и сделала. И не один, а много! Вкус этих колобков до сих пор помню и ничего более вкусного не ела!»

«А как в Сокольники ходили на лыжах кататься. Вернее, это я на лыжах (такие маленькие были, пластмассовые, на сапоги надевались), а бабушка рядом бежала. Или внизу горки стояла, я непременно повыше хотела забраться, она боялась за меня, но ничего не говорила, все-таки трех сыновей воспитала. А после заходили в пельменную, с мороза тарелка странного такого цвета и формы пельменей, со сметаной, стоя за круглым столиком. Стояли, болтали, пельмени поедали. Счастье!»

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1 Не нравится 0 Нравится 24.10.2017 Теги: Ксения Алферова

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