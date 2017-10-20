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Как Марьянова лечили перед смертью


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Продолжается расследование причин смерти актера Дмитрия Марьянова. Артист скоропостижно скончался 15 октября на 48-м году жизни. Врачи не успели спасти актера. И, как сообщается, Марьянов почувствовал недомогание, находясь в частной реабилитационной клинике.

За неделю до смерти актер отправился в реабилитационный центр «Феникс» в Подмосковье. Как уверяет директор центра Оксана Богданова, в учреждении Марьянов не получал никаких медпрепаратов, поскольку упор был сделан на сеансы психотерапии. В частности, у звезды была особая программа, предусматривающая работу со своими мыслями и ведение дневника чувств.

Однако курс Марьянов прошел не до конца. Он отказался продолжать, сославшись на необходимость возвращения в театр.

Теперь же выясняется, что реабилитационный центр Богдановой действовал без разрешения Росздравнадзора. Как заявила дама RT, ее организация не является медицинской.

Напомним, официальной причиной смерти Марьянова названа тромбоэмболия — закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. Похороны артиста прошли 18 октября в Москве, проститься с актером пришли сотни поклонников.

Ранее мы писали:

Дмитрий Марьянов рассказал о семейной жизни. Актер совершенно счастлив.

Садальский переживает за «Иванушек». Актер считает смерть Яковлева «трагической закономерностью».

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.​


0 Не нравится 0 Нравится 20.10.2017 Теги: Дмитрий Марьянов

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