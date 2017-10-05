 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Куценко высмеял Бузову


0 1

Шутки над вокалом и творчеством Ольги Бузовой уже стали чуть ли не признаком хорошего тона среди российских артистов. Но многие при этом отмечают целеустремленность, не решаясь на резкую критику. А Гоша Куценко решился.

Популярный актер и певец регулярно постит в своем Insta различные мемы с использованием собственных снимков. Накануне он опубликовал снимок, на котором запечатлен с отчаянным лицом. «Твое лицо, когда слушаешь Ольгу Бузову» - гласит подпись. Хештеги тоже с прозрачным намеком: #бузованепой, #buzova, #печалька, #фиаско, #зашквар, #невыносимо, #мирсошелсума, #кудакатитсямир, #явпечали, #ржака, #триллер.

Шутка Куценко понравилась многим известным персонам (пост лайкнули Наталья Подольская, Олеся Судзиловская, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Катя Лель).

А в комментариях началась буря: «Оставьте уже Олю в покое, вам не надоело? Всем Оля поперек горла встала», «Подождите, она еще в актрисы пойдет! Готовьтесь! Там локомотив без тормозов», «И что не так, с текстами ее песен? Вернее, чем они отличаются от многих других песен отечественных исполнителей?», «Пусть Оля Бузова споет на программе "Голос". Там она похлеще услышит критику от Александра Борисовича Градского».

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​

Бузова штурмует «Останкино». Звезда рвется на Первый канал.


1 Не нравится 0 Нравится 05.10.2017 Теги: Гоша Куценко

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору