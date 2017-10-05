Куценко высмеял Бузову

Шутки над вокалом и творчеством Ольги Бузовой уже стали чуть ли не признаком хорошего тона среди российских артистов. Но многие при этом отмечают целеустремленность, не решаясь на резкую критику. А Гоша Куценко решился.

Популярный актер и певец регулярно постит в своем Insta различные мемы с использованием собственных снимков. Накануне он опубликовал снимок, на котором запечатлен с отчаянным лицом. «Твое лицо, когда слушаешь Ольгу Бузову» - гласит подпись. Хештеги тоже с прозрачным намеком: #бузованепой, #buzova, #печалька, #фиаско, #зашквар, #невыносимо, #мирсошелсума, #кудакатитсямир, #явпечали, #ржака, #триллер.

Шутка Куценко понравилась многим известным персонам (пост лайкнули Наталья Подольская, Олеся Судзиловская, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Катя Лель).

А в комментариях началась буря: «Оставьте уже Олю в покое, вам не надоело? Всем Оля поперек горла встала», «Подождите, она еще в актрисы пойдет! Готовьтесь! Там локомотив без тормозов», «И что не так, с текстами ее песен? Вернее, чем они отличаются от многих других песен отечественных исполнителей?», «Пусть Оля Бузова споет на программе "Голос". Там она похлеще услышит критику от Александра Борисовича Градского».

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​