 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

По-дружески. Абрамович и Жукова вместе вышли в свет


0 0

Официально они больше не вместе. Но когда речь идет об интересных проектах, Роман Абрамович и Дарья Жукова стараются выступать единым фронтом. На днях миллиардер и его бывшая возлюбленная блеснули на одном из культурных мероприятий.

Роман Аркадьевич и Дарья вместе побывали на открытии выставки японского художника Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» в музее «Гараж», Москва. Бывшие с улыбками позировали с Такаси и вели непринужденные беседы со знакомыми. Похоже, любовь прошла, но Абрамовичу и Жуковой действительно удалось сохранить партнерские отношения.

Напомним, в начале августа было официально объявлено о разрыве. Олигарх и галеристка в соответствующем заявлении особо подчеркнули, что остаются «близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе».

Позже появилась информация о том, что официально оформлять документы о разводе стороны не намерены и о разделе имущества речи нет. «Люди сначала расстаются, потом, возможно, разводятся. В случае Дарьи и Романа речь пока идет только о расставании», — пояснял источник из окружения миллиардера.

Ранее мы писали:

Абрамович увлечен Вишневой? Слухи о романе олигарха с балериной ходили еще пару лет назад.

Юлия Пересильд: «Часто рвала отношения первой». Актриса считает себя влюбчивой девушкой.

Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i». 



0 Не нравится 0 Нравится 30.09.2017 Теги: роман абрамович

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору