По-дружески. Абрамович и Жукова вместе вышли в свет

Официально они больше не вместе. Но когда речь идет об интересных проектах, Роман Абрамович и Дарья Жукова стараются выступать единым фронтом. На днях миллиардер и его бывшая возлюбленная блеснули на одном из культурных мероприятий.

Публикация от Takashi Murakami (@takashipom) Сен 28 2017 в 10:22 PDT

Роман Аркадьевич и Дарья вместе побывали на открытии выставки японского художника Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» в музее «Гараж», Москва. Бывшие с улыбками позировали с Такаси и вели непринужденные беседы со знакомыми. Похоже, любовь прошла, но Абрамовичу и Жуковой действительно удалось сохранить партнерские отношения.

Напомним, в начале августа было официально объявлено о разрыве. Олигарх и галеристка в соответствующем заявлении особо подчеркнули, что остаются «близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе».

Позже появилась информация о том, что официально оформлять документы о разводе стороны не намерены и о разделе имущества речи нет. «Люди сначала расстаются, потом, возможно, разводятся. В случае Дарьи и Романа речь пока идет только о расставании», — пояснял источник из окружения миллиардера.

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