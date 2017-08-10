Пресняков против Бузовой

Никита Пресняков - парень достаточно сдержанный. Он не приветствует агрессивный пиар, не любит громкие скандалы и обычно не критикует коллег. Но сейчас музыкант не выдержал.

Внук Примадонны оценил творчество Ольги Бузовой. И оно Никите, мягко говоря, не понравилось. «У меня просто нет слов. Я не хочу обижать этого человека, может быть, она хороший человек, но так делать нельзя. С музыкой сейчас и так все плохо, так зачем еще лить водку в огонь?» - цитирует Преснякова издание «7 Дней».

Напомним, Никита уже не первый год выступает солистом рок-группы Multiverse и с успехом участвует в различных музыкальных телешоу.

Как известно, сейчас звезды российской эстрады условно разделились на два лагеря. Одни не одобряют музыкальные эксперименты Бузовой и даже откровенно посмеиваются над девушкой. Другие отмечают целеустремленность и работоспособность девушки.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 10 2017 в 4:49 PDT

Сама Ольга продолжает работу и вчера сообщила об окончании съемок нового клипа (видео на песню "Неправильная"). Девушка также работает над сольным альбомом и осенью планирует дать большой сольный концерт в родном Санкт-Петербурге.

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