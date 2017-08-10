Пресняков против Бузовой
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Никита Пресняков - парень достаточно сдержанный. Он не приветствует агрессивный пиар, не любит громкие скандалы и обычно не критикует коллег. Но сейчас музыкант не выдержал.
Внук Примадонны оценил творчество Ольги Бузовой. И оно Никите, мягко говоря, не понравилось. «У меня просто нет слов. Я не хочу обижать этого человека, может быть, она хороший человек, но так делать нельзя. С музыкой сейчас и так все плохо, так зачем еще лить водку в огонь?» - цитирует Преснякова издание «7 Дней».
Напомним, Никита уже не первый год выступает солистом рок-группы Multiverse и с успехом участвует в различных музыкальных телешоу.
Как известно, сейчас звезды российской эстрады условно разделились на два лагеря. Одни не одобряют музыкальные эксперименты Бузовой и даже откровенно посмеиваются над девушкой. Другие отмечают целеустремленность и работоспособность девушки.
Сама Ольга продолжает работу и вчера сообщила об окончании съемок нового клипа (видео на песню "Неправильная"). Девушка также работает над сольным альбомом и осенью планирует дать большой сольный концерт в родном Санкт-Петербурге.
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Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.
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Никита Пресняков: «Очень тяжело быть сыном звезд». По признанию юноши, быть представителем золотой молодежи не всегда легко и приятно.
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Обсуждение 6
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Вообще он прав. Бузовой слишком много стало, она как в каждой бочке затычка. и без особой любви к ней это начинает раздражать. Но по ней видно же, что при всей своей показной задорности, она очень несчастный неудовлетворённый человек. Вот и пытается возместить эту ущербность "любовью" поклонников. Но как бы она ни пыжилась, о ней всё равно будут помнить только как участницу Дома-2, в остальном она не на своём месте, мыкается просто.
11.08.17 08:08
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ТугрикиНа вкус и цвет товарищей нет.
10.08.17 23:15
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скромняшкаон кажетс забыл, что его мама начинала с очень слабенького вокала, что-то шептала в микрофон. я не поклонница Бузовой, но может лет через 20 и она что-то внятно споет.
10.08.17 23:09
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KoshkaБузова, конечно, в музыке ноль, это проект. Но Никита бы помалкивал, где бы он был без бабушкиной мохнатой лапы. Он какое-то время вертелся в США, а где успехи? Приехал в Россию, и сразу - звезда.
10.08.17 17:53