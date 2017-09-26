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Савичева вернулась в Москву


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Певица Юлия Савичева большую часть этого года провела в Португалии. Летом у артистки родилась дочь, и некоторое время Юлия наслаждалась материнством. А теперь исполнительница вернулась в Москву.

Савичева в компании супруга, композитора Александра Аршинова, недавно была замечена в одном из столичных заведений. По всей вероятности, семья вернулась в Россию, чтобы заняться работой. Предполагается, что Юлия готовится к записи новых песен.

Напомним, слухи о рождении первенца Савичевой ходили более года. Наконец, в августе продюсер Максим Фадеев официально сообщил о пополнении в соцсетях: «Пришло время открыться. Хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У Юли Савичевой родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты, у нас Юля «рожала» каждый месяц».

Савичева назвала девочку Анна. Певица не торопилась объясняться с поклонниками.

Фадеев же ранее пояснял, что артистка слишком долго работала без достаточных перерывов на отдых. И оказалась чуть ли не на грани эмоционального выгорания. «Она просто пришла и сказала, что хочет отдохнуть и побыть с семьей и написать альбом. Я спокойно ее отпустил, они (с мужем) работают и кайфуют, купаются в океане, радуются жизни. Вернется она тогда, когда она захочет».

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0 Не нравится 0 Нравится 26.09.2017 Теги: Юлия Савичева

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