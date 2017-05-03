 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Надя Ручка: «Теперь меня окружают беременные и малыши»


0 1

Солистка группы «Блестящие» Надежда Ручка готовится к важному событию. В конце лета артистка станет мамой и сейчас наслаждается прелестями интересного положения. Наде, похоже, повезло, на самочувствие она не жалуется и с большим интересом общается с другими будущими мамами.

Ручка давно придерживается философского принципа «всему свое время». И сейчас она еще раз убедилась в его правоте.

«Жизнь так чудно устроена – она дает все, что находится в круге необходимого и наших интересов… Теперь меня окружают беременные люди и малыши. Я всегда была уверена, что все приходит вовремя, по нашей готовности, а не тогда, когда мы думаем, что готовы… И никогда мои «файлы» не забивались лишней или несвоевременной информацией… Теперь же доза непознанного просто льется на меня как из рога изобилия, и я с преогромной радостью и благодарностью ее впитываю», – цитирует Надежду издание Starhit.

Напомним, артистка и ее возлюбленный, молодой человек по имени Денис, впервые вышли в свет в феврале прошлого года. Пара посетила одно из светских мероприятий. Но долгое время артистка предпочитала не распространяться о личном. Сейчас солистка группы «Блестящие» и ее избранник готовятся к свадьбе.

Ранее мы писали:

Надя Ручка обнажилась для Playboy. Артистка похвасталась фигурой.

Мила Кунис объяснила, как подготовиться к материнству. Актриса советует попрактиковаться на собаках.

Натали родила третьего сына. Мама и малыш в полном порядке.



1 Не нравится 0 Нравится 03.05.2017 Теги: Надя Ручка

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору