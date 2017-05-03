Надя Ручка: «Теперь меня окружают беременные и малыши»

Солистка группы «Блестящие» Надежда Ручка готовится к важному событию. В конце лета артистка станет мамой и сейчас наслаждается прелестями интересного положения. Наде, похоже, повезло, на самочувствие она не жалуется и с большим интересом общается с другими будущими мамами.

Ручка давно придерживается философского принципа «всему свое время». И сейчас она еще раз убедилась в его правоте.

«Жизнь так чудно устроена – она дает все, что находится в круге необходимого и наших интересов… Теперь меня окружают беременные люди и малыши. Я всегда была уверена, что все приходит вовремя, по нашей готовности, а не тогда, когда мы думаем, что готовы… И никогда мои «файлы» не забивались лишней или несвоевременной информацией… Теперь же доза непознанного просто льется на меня как из рога изобилия, и я с преогромной радостью и благодарностью ее впитываю», – цитирует Надежду издание Starhit.

Напомним, артистка и ее возлюбленный, молодой человек по имени Денис, впервые вышли в свет в феврале прошлого года. Пара посетила одно из светских мероприятий. Но долгое время артистка предпочитала не распространяться о личном. Сейчас солистка группы «Блестящие» и ее избранник готовятся к свадьбе.

Ранее мы писали:

Надя Ручка обнажилась для Playboy. Артистка похвасталась фигурой.

Мила Кунис объяснила, как подготовиться к материнству. Актриса советует попрактиковаться на собаках.

Натали родила третьего сына. Мама и малыш в полном порядке.