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Мила Кунис объяснила, как подготовиться к материнству


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Голливудская актриса Мила Кунис (Mila Kunis) - счастливая мама двух очаровательных детей. В декабре прошлого года звезда подарила супругу Эштону Кутчеру (Ashton Kutcher) сына. Мила старается быть заботливой и внимательной родительницей, но признает, что это не так-то просто. Хорошо, что перед рождением первенца у актрисы была своеобразная практика.

Сейчас Кунис старается совмещать заботу о детях со съемками. В ноябре она представит комедию «Плохие мамочки. Рождество». Как рассказала недавно Мила, перед рождением старшей дочери она не раз слышала, что материнство - хоть и приятная, но довольно сложная штука. Но особых трудностей у актрисы не было.

«Мне кажется, это то же самое, что иметь детей. У меня две собаки. У меня всегда были собаки, и я всегда говорила, что собаки - хороший тренинг перед рождением детей. Я не шучу. Единственная разница - вы не можете оставить детей с малознакомым человеком, если вам необходимо уехать».

«Но, конечно, материнство - это потрясающе. Я думаю, это фантастика. Мы (с Эштоном) ждали подходящего момента для рождения детей. И полагаю, мы выбрали его правильно».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 18.04.2017 Теги: Мила Кунис

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