Никки Рид родила дочь

Никки Рид (Nikki Reed) и Иэн Сомерхолдер (Ian Somerhalder) - на небесах от счастья. Несколько недель назад у звезд вампирских киносаг родился первенец. Малышку назвали довольно необычным именем.

По данным E! News, Никки родила дочь 25 июля. Актриса и ее супруг решили назвать девочку Бодхи Солей Рид Сомерхолдер. В переводе с санскрита «Бодхи» - «просветление», а «Солей» в переводе с французского - «солнце». Представляете, как вдохновлена звездная пара?

Пока актеры не подтверждают информацию о пополнении. Что неудивительно - ранее Рид заявила, что после родов планирует «месяц тишины». Актриса намерена наслаждаться своим счастьем по полной программе, не отвлекаясь на общение с друзьями, коллегами, журналистами и поклонниками. «Только мы трое, никаких гостей, никакого интернета и выключенные мобильные телефоны, чтобы никто не мог нас побеспокоить. Иначе каждые пять минут придется отвечать на звонки: «Как вы себя чувствуете?», «Можно вас сфотографировать?» и все такое. Прекрасное время уйдет, и его не вернешь».

Напомним, Рид и Сомерхолдер сочетались браком в апреле 2014 года. Звезды провели приватную церемонию в Санта-Монике. «Он лучший, — говорила о супруге Никки. — И он, пожалуй, самый удивительный человек в мире».

Надя Ручка: «Теперь меня окружают беременные и малыши». Артистка готовится к рождению первенца.

Мила Кунис объяснила, как подготовиться к материнству. Актриса советует попрактиковаться на собаках.

Натали родила третьего сына. Мама и малыш в полном порядке.