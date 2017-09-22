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Звягинцев снова претендует на «Оскар»


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Андрея Звягинцева можно поздравить. Кинематографист снова поборется за престижную награду Американской киноакадемии. Накануне Российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть на соискание премии картину «Нелюбовь».

Новая работа Звягинцева была отмечена наградой на Каннском кинофестивале в мае. Так что неудивительно, что именно «Нелюбовь» решено представить на суд оскаровским академикам.

Помимо ленты Звягинцева в списках претендентов значились: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Матильда» Алексея Учителя, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. На заседании комитета большинство голосов было отдано за «Нелюбовь».

Как отметил продюсер Александр Роднянский, они вместе со Звягинцевым до последнего были не очень уверены, что «Нелюбовь» будет номинироваться на «Оскар». «Самое главное, это вопрос не в том, что выбирают лучший русский фильм года, это было бы бессмысленно. Для всех блистательных профессионалов, которые входят в комитет, это было бы невозможно. Выбирали российский фильм, у которого больше шансов в борьбе за награду».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 22.09.2017 Теги: Андрей Звягинцев

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