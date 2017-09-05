Чехова поведала, как поддерживала Барановскую

Накануне после ожесточенной борьбы с раком скончалась актриса Стелла Барановская. Девушка страдала от недуга на протяжении нескольких лет, и в какой-то момент удалось добиться ремиссии, но ненадолго. В борьбе с онкологией Стеллу поддерживали Анфиса Чехова и Катя Гордон. И сейчас Анфиса решила рассказать, как это было.

По словам ведущей, она познакомилась с актрисой полтора года назад. Тогда Стелла проходила первый курс химиотерапии в США. «Мы оказались родственными душами, как будто знали друг друга сто лет! Я не буду писать о том, что и как я делала для нее! Мне незачем хвастаться и нечем гордиться! Я просто делала то, что не могла не делать! Я не могла не Любить ее, потому что Любовь не выбирают», - написала Чехова в Insta.

По словам ведущей, она просто не могла не поддержать Барановскую. Хотя порой это было сложно. «Временами мне было очень трудно, порой хотелось бросить все и убежать на край света, от этих эмоций и переживаний, которые разрывали меня изнутри! Временами хотелось трясти ее и кричать: "Ну послушай же меня!!!! Я же знаю, как для тебя лучше!", но я не знала... никто не знает, как лучше. Как часто она мне говорила: "Это мой Путь! Прими его! Я знаю, как для меня лучше! Просто поддержи меня!"».

Общение со Стеллой научило Анфису многому. «Спасибо, милая, я немножечко научилась давать другому человеку возможность выбирать свою дорогу и следовать ей до конца!»

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