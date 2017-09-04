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Меньшова признала свои ошибки


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Юлия Меньшова начала работу над новым проектом. В августе ведущая объявила о закрытии передачи «Наедине со всеми», затем стало известно о том, что звезда заменит Андрея Малахова на шоу «Сегодня вечером». На выходных вышел первый выпуск. И он получился комом.

После выхода обновленной программы в эфир на Меньшову и составившего ей компанию Максима Галкина посыпался град критических замечаний. По мнению публики, пара не дотягивает до уровня Малахова.

Юлия постаралась сгладить ситуацию. Она написала в Insta пост с признанием своих ошибок и пообещала поработать над собой. «Да, первый выпуск был нервным, мы с Максимом еще не распределились в пространстве программы, было много эмоций, иногда чрезмерных, хотелось успеть все, и в чем-то нам обоим не хватало опыта, который, безусловно, будет прибавляться с каждой проведенной программой! Все собственные ошибки увидела сама, взяла на карандаш и буду проводить "домашнюю работу"».

В то же время ведущая посоветовала хейтерам не смотреть передачу. Чтобы не сильно волноваться. «Мне жаль, что я разочаровала вас, или Максим вам не понравился, или вы никогда не любили нас обоих, сочувствую, что Первый для вас скатился "ниже плинтуса" и пр. и др. Хорошая новость для вас состоит в том, что вы можете не смотреть эту программу. Да! Это возможно!!!»

Ранее мы писали:

Юлия Меньшова: «Порой я очень проницательна». Юлия считает, что она смогла бы быть следователем по профессиональным качествам, но не потянула бы эту работу в плане эмоциональном. 

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Александр Галибин покидает «Жди меня». Изменения на Первом канале продолжаются.


0 Не нравится 2 Нравится 04.09.2017 Теги: Юлия Меньшова

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Обсуждение 2  

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  • gzbfwn4u5ikduw
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам -=-- http://tok.pw/pohudala
    		 04.09.17 16:55
         
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  • Marana Vilnius
    Смотрела вчера, ничего такого "ниже плинтуса" не заметила, уж ничем не хуже псевдо-профи Малахова; правда, у нас эту программу показывают очень поздно, я до конца не досмотрела, уснула.
    		04.09.17 16:46
         
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