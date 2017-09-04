Меньшова признала свои ошибки

Юлия Меньшова начала работу над новым проектом. В августе ведущая объявила о закрытии передачи «Наедине со всеми», затем стало известно о том, что звезда заменит Андрея Малахова на шоу «Сегодня вечером». На выходных вышел первый выпуск. И он получился комом.

После выхода обновленной программы в эфир на Меньшову и составившего ей компанию Максима Галкина посыпался град критических замечаний. По мнению публики, пара не дотягивает до уровня Малахова.

Юлия постаралась сгладить ситуацию. Она написала в Insta пост с признанием своих ошибок и пообещала поработать над собой. «Да, первый выпуск был нервным, мы с Максимом еще не распределились в пространстве программы, было много эмоций, иногда чрезмерных, хотелось успеть все, и в чем-то нам обоим не хватало опыта, который, безусловно, будет прибавляться с каждой проведенной программой! Все собственные ошибки увидела сама, взяла на карандаш и буду проводить "домашнюю работу"».

В то же время ведущая посоветовала хейтерам не смотреть передачу. Чтобы не сильно волноваться. «Мне жаль, что я разочаровала вас, или Максим вам не понравился, или вы никогда не любили нас обоих, сочувствую, что Первый для вас скатился "ниже плинтуса" и пр. и др. Хорошая новость для вас состоит в том, что вы можете не смотреть эту программу. Да! Это возможно!!!»

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Юлия Меньшова: «Порой я очень проницательна». Юлия считает, что она смогла бы быть следователем по профессиональным качествам, но не потянула бы эту работу в плане эмоциональном.

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