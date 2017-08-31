Зачем Джабраилов устроил стрельбу?

Миллиардер Умар Джабраилов на днях оказался звездой, нет, не светской хроники. В ночь на среду олигарх устроил стрельбу в одном из московских отелей. Полиция задержала бизнесмена. Теперь обозреватели с увлечением гадают, зачем палил Умар Алиевич?

Джабраилов был задержан в гостинице Four Seasons после того, как три раза выстрелил в пол и потолок. Стрелял олигарх из наградного пистолета марки Ярыгина. Никто не пострадал. На бывшего сенатора от Чечни заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», вчера вечером, 30 августа, он был отпущен под подписку о невыезде.

В окружении миллиардера предпочитают не обсуждать инцидент, но у светских колумнистов есть несколько версий:

1. Умар Алиевич разнервничался после того, как заказанные в номер фрукты были доставлены не официантом, а уборщицей. Возмущению мужчины просто не было предела.

2. Джабраилов решил спародировать Шерлока Холмса. Ходят слухи, что в номере обнаружен подозрительный белый порошок. Кстати, по некоторым данным, миллиардер заявил прибывшим полицейским: «Без боя не сдамся».

3. Сам бизнесмен заявил, что сам не до конца понимает, как все случилось. Он решил проверить наградной пистолет, которым давно не пользовался, и случайно выстрелил несколько раз. Джабраилов утверждает, что у него нет особого опыта обращения с оружием.

Сейчас проводится экспертиза.

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