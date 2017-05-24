Линдси Лохан покажет жизнь русских олигархов

Линдси Лохан (Lindsay Lohan) старается не терять времени зря. И намерена попробовать себя в качестве сценариста и режиссера. Как стало известно, голливудская актриса работает над сериалом о жизни русских миллиардеров. Благо тема Линдси знакома.

Лохан приступает к работе над новым проектом телесети Netflix и уже представила проект коллегам в Каннах. «Она говорила, что вместе с напарником пишет сценарий, отметив, что работает над ним каждый день. Речь идет о телесериале про российских олигархов. Главные действующие лица - три "принцессы" разного возраста», — рассказал инсайдер изданию The New York Post.

Как известно, на протяжении нескольких лет Линдси встречалась c Егором Тарабасовым, сыном миллиардера Дмитрия Тарабасова. Пара была помолвлена, и актриса не раз говорила о большой любви, но летом прошлого года произошел скандал.

Лохан обвинила жениха в измене и разорвала помолвку. Дело даже дошло до драки. После разрыва актриса долго приходила в себя (ходили даже слухи о беременности) и даже приняла участие в шоу Андрея Малахова. Сейчас знаменитость с бывшим бойфрендом не общается.

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