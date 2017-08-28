Шурыгина готова к браку
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Ее осуждали звездные леди и приглашали в Куршевель олигархи. А теперь Диана Шурыгина намерена снова круто поменять жизнь. Бывшая звезда ток-шоу «Пусть говорят» собирается выйти замуж.
Весной этого года Диана оказалась чуть ли не самой обсуждаемой девушкой на Первом канале. Как говорил Андрей Малахов, после выхода в эфир программы с участием Шурыгиной девушке поступили предложения выступить моделью на Московской неделе моды, один из известных продюсеров предложил Диане сняться в клипе, а помощники двух олигархов предложили устроить поездку на французский курорт.
Но испытание славой Шурыгиной далось непросто - у девушки случился нервный срыв. Но обошлось без осложнений, и сейчас девушка снимается в проекте Малахова на Youtube. А также готовится к свадьбе с оператором Первого канала Андреем Шлягиным.
Молодые люди познакомились на съемках ток-шоу весной. И сейчас живут вместе. «Мы завтракали, и он заявил: "Дианка, выходи за меня замуж! Я так тебя люблю". Я чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась. Кольцо будем выбирать вместе, чтобы не прогадать с размером и дизайном», - поделилась со Starhit девушка.
Бракосочетание запланировано на 5 октября. Родители Шурыгиной настроены скептично и полагают, что Диане замуж рановато. Но сама девушка считает, что момент самый подходящий. «Зачем тянуть? Пока кипят страсти, надо жениться», — рассуждает Диана.
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Обсуждение 3
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КсюНу еще три передачи о ее свадьбе первому каналу! и две передачи о ее платье !Слабо?
29.08.17 00:30
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ЛисаСейчас сто пудов ей и свадьбу оплатят и платье подарят. А подумай она еще годик - никто и не вспомнит. Куй железо Диана
28.08.17 16:09
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какой неожиданный поворот(на самом деле нет). Надоела уже
28.08.17 14:41