Шурыгина готова к браку

Ее осуждали звездные леди и приглашали в Куршевель олигархи. А теперь Диана Шурыгина намерена снова круто поменять жизнь. Бывшая звезда ток-шоу «Пусть говорят» собирается выйти замуж.

Весной этого года Диана оказалась чуть ли не самой обсуждаемой девушкой на Первом канале. Как говорил Андрей Малахов, после выхода в эфир программы с участием Шурыгиной девушке поступили предложения выступить моделью на Московской неделе моды, один из известных продюсеров предложил Диане сняться в клипе, а помощники двух олигархов предложили устроить поездку на французский курорт.

Но испытание славой Шурыгиной далось непросто - у девушки случился нервный срыв. Но обошлось без осложнений, и сейчас девушка снимается в проекте Малахова на Youtube. А также готовится к свадьбе с оператором Первого канала Андреем Шлягиным.

Молодые люди познакомились на съемках ток-шоу весной. И сейчас живут вместе. «Мы завтракали, и он заявил: "Дианка, выходи за меня замуж! Я так тебя люблю". Я чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась. Кольцо будем выбирать вместе, чтобы не прогадать с размером и дизайном», - поделилась со Starhit девушка.

Бракосочетание запланировано на 5 октября. Родители Шурыгиной настроены скептично и полагают, что Диане замуж рановато. Но сама девушка считает, что момент самый подходящий. «Зачем тянуть? Пока кипят страсти, надо жениться», — рассуждает Диана.

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