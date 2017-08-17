Надя Ручка родила сына

У певицы Нади Ручки - большая радость. Артистка родила первенца! Как стало известно, Надежда решила рожать в Москве и сейчас мать и малыш в полном порядке.

Певица родила сына в столичном Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Такова информация издания «7Дней», сама Надя пока воздерживается от комментариев. Имя малыша пока также не сообщается.

Солистка группы «Блестящие» объявила об интересном положении в середине весны. По словам Ручки, она вполне созрела для материнства и буквально наслаждалась своим положением.

Артистка постила в соцсетях фото, на которых запечатлена беременной, и подчеркивала, что ей хочется успеть поделиться своими ощущениями вовремя. «Единственное, чего я действительно не хочу забыть - это новый мир, который мне подарили эти 9 месяцев - мир, в котором нет лишних людей, нет случайных и тех, кого ты зачем-то терпел... Только сейчас мне стало понятно, что жизнь без них не стала хуже, пустой или "ой, ну ведь еще по работе встречаться"... нет. Жизнь стала настоящей - она стала Моей, безо всяких там Но», - писала исполнительница в Instagram.

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