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Натали родила третьего сына


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Поздравляем певицу Натали! Артистка родила третьего мужчину! Мама и малыш здоровы, муж певицы очень рад.

Малыш появился на свет 7 апреля. Натали настроилась на естественные роды, и у нее получилось. Супруг артистки Александр старался поддержать жену в ответственный момент. А после родов рассказал о своей радости журналистам.

 

«Для нас это большое счастье, особенно то, что это случилось именно сейчас. Ведь сегодня — большой православный праздник, Благовещение», — рассказал радостный папа. Он добавил, что роды оказались некоторой неожиданностью - Натали поехала в клинику, решила остаться в медучреждении, а вечером родила.

Натали с мужем уже воспитывает двух сыновей: 15-летнего Арсения и 6-летнего Анатолия. Несколько недель назад артистка опубликовала послание третьему наследнику в Insta: «Дорогой мой сыночек, совсем скоро ты появишься на свет. Еще одним весенним, светлым, радостным человечком станет больше. Ты у нас будешь пятый мужчина в семье, считая кота. Стинг, правда, ужасный трус, хоть ему 3 года и он уже взрослый. Рада, что ты будешь расти в том районе Москвы, который мы с папой очень любим. Кстати, переезжали в новую квартиру на севере столицы как раз в тот момент, когда ожидали тебя».

Ранее мы писали:

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1 Не нравится 4 Нравится 08.04.2017 Теги: Натали

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