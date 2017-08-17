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Веру Глаголеву похоронят в России


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Семья Веры Глаголевой готовится к прощанию. И как сообщается, похороны звезды российского кинематографа пройдут в Москве. Сейчас родные артистки оформляют соответствующие документы.

Глаголева скончалась на 62-м году жизни в одной из клиник Германии. По словам продюсера Натальи Ивановой, которая сотрудничала со звездой, сейчас оформляются документы для репатриации тела в Россию. Где будут прощание и похороны - станет известно позже.

Иванова добавила, что Глаголева отправилась в Германию на консультацию. Вера Витальевна уже давно боролась с онкологией, но предпочитала никому не говорить о болезни. Даже дочерям. Так, старшая дочь актрисы Анна Нахапетова несколько месяцев назад говорила журналистам, что Глаголева в полном порядке и увлеченно работает над новым проектом.

«В июне были очень сложные съемки в городе Алексине под Тулой. Вера чувствовала себя нормально. Она работала по 12 часов в сутки, все шло по графику, минута в минуту... Ничто не предвещало беды», - говорит Наталья Иванова.

Родные звезды убиты горем. «Наша любимая Вера Витальевна… Невозможно поверить и осознать! Любим вас и всегда будем любить!» - пишет хоккеист Александр Овечкин. В прошлом месяце спортсмен сочетался браком с дочерью актрисы Анастасией Шубской. Глаголева веселилась на свадьбе вместе со всеми, и, действительно, ничто не предвещало трагедии.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 17.08.2017 Теги: Вера Глаголева

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