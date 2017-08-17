Абрамовичу приписали новый роман

Кто заменит Роману Абрамовичу Дарью Жукову? Этот вопрос не дает покоя светским обозревателям вторую неделю. Сам миллиардер не комментирует личную жизнь, зато у журналистов уже несколько вариантов.

Роман Аркадьевич увлечен актрисой Юлией Пересильд, полагают обозреватели. Олигарха уже не раз видели в компании 32-летней артистки. К тому же в последнее время Абрамович регулярно появляется на светских мероприятиях благотворительного фонда «Галчонок», членом попечительского совета которого является Юлия. Кроме того, миллиардера застали вместе с актрисой в Сочи во время фестиваля «Кинотавр».

Разумеется, никаких официальных подтверждений слухов пока нет. Кстати, ранее появились домыслы о романе олигарха со светской львицей Надеждой Оболенцевой, потом поговаривали о связи с примой Мариинского театра Дианой Вишневой.

Также уточнялось, что Абрамович и Жукова не намерены оформлять развод (и неясно, подписан ли был в свое время брачный контракт).

Между прочим, в прошлом году ходили сплетни о романе актрисы с режиссером Алексеем Учителем. Поговаривали, кинематографист оставил семью и переехал в квартиру Юлии в Москве.

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Источник фото: Globallookpress.com